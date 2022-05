Mädelsflohmarkt, Frühlingsfest und Rad-Ringfahrt: Termine am Wochenende in Kempten und im Oberallgäu

Ob Mädelsflohmarkt, Radldemo oder Dorffest: Am Wochenende steht jede Menge auf dem Programm. Was in Kempten und im Oberallgäu an Samstag und Sonntag los ist.

20.05.2022 | Stand: 07:51 Uhr

In Kempten und im Oberallgäu steht ein sommerlich heißes Wochenende bevor. Schon Pläne? Wir zeigen, zwischen welchen Veranstaltungen in Kempten und im Oberallgäu an diesem Wochenende die Wahl besteht. Diese Termine sollten im Kalender stehen:

Termine und Veranstaltungen am Samstag, 21. Mai, in Kempten und im Oberallgäu

Bücherflohmarkt 9 bis 16 Uhr: Am Samstag, 21. Mai, 9 bis 16 Uhr, Residenzplatz Ost, oberhalb vom Wasserrad. Nur bei trockenem Wetter.

Fachtagung Rassismus - Rassismuskritik - Alltagsrassismus: Die Fachtagung der Hochschule Kempten richtet sich an Fachkräfte, Ehrenamtliche und interessierte Bürger*innen, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen möchten. Neben wissenschaftlichen Fachvorträgen finden Workshops zu verschiedenen Themenschwerpunkten statt. Das Programm wird ergänzt von Infoständen, einer Ausstellung und Improtheater. Datum & Uhrzeit: Samstag, 21. Mai 2022, 9 - 17 Uhr Ort: Hochschule Kempten, Audimax und weitere Räume. Zur Anmeldung geht es hier.

Aktionstag der Feuerwehr Kempten: am Samstag, 21. Mai, von 10-16 Uhr. An verschiedenen Stationen, verteilt in der Fußgängerzone, zeigt an diesem Tag die Feuerwehr Kempten Ihre Tätigkeiten. An einigen Stationen gibt es auch Mitmachaktionen.

Mädelsflohmarkt: 11-15 Uhr im Eisstadion Kempten. 3 Euro Eintritt.

Frühlingsfest in der Süleymaniye Moschee Kempten des Vereins für Integration und Bildung. Samstag und Sonntag, 12-20 Uhr, Memminger Straße 106. Besucherinnen und Besucher können sich auf Gastfreundschaft und Köstlichkeiten der türkischen Küche freuen.

Kreislehrgarten: Oberallgäuer Gärtler sind wieder am Start: Der Kreislehrgarten ist am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, jeweils von 13 -17 Uhr geöffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen! Neben einer neu gestalteten Gartenterrasse erwartet Gäste ein neues Alpinum.

Kreislehrgarten in Sulzberg-Ried. Bild: Matthias Becker (Symbolbild)

Tag der Städtebauförderung Durach: 14 bis 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Durach. Kommunale Projekte werden vorgestellt und diskutiert, letzte Möglichkeit zur kostenfreien Registrierung für das E-Carsharing von Allgaeumobil. Rahmenprogramm von Vereinen.

Dorffest Schrattenbach: ab 14.30 mit Spiel ohne Grenzen, ab 20 Uhr spielt die Blasmusikgruppe "Ansatzlos".

Sonntag, 22. Mai in Kempten und im Oberallgäu: Termine und Veranstaltungen am Wochenende

Kita-Jubiläum Schrattenbach: Ab 9.15 Uhr mit Programm für die ganze Familie.

Rad-Ringfahrt: Der ADFC Kempten lädt zur Rad-Ringfahrt: Mit dem Rad einmal um den Kemptener Ring mit Polizeieskorte. Start ist um 14 Uhr am Hildegartplatz. Protestaktion für die Verkehrswende.

Radfahrer bei einer Rundfahrt über den Kemptener Ring. Bild: Ralf Lienert

