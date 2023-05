Mädelsflohmarkt in Kempten: Das sollten Besucher wissen

Morgen spontan auch bei jedem Wetter zum Flohmarkt? Mit dem Mädelsflohmarkt 2023 in Kempten ist das möglich. Alle Information zum Termin, Ort und Tickets.

12.05.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Morgen ist es wieder so weit: In Kempten steht der Mädelsflohmarkt auf dem Programm. Der letzte in Kempten fand im April in der Markthalle statt. 2023 gibt es einen neuen Ort. Alle Informationen zum morgigen Flohmarkt:

Wann ist der Mädelsflohmarkt in Kempten?

Wo findet der Mädelsflohmarkt statt?

Was kosten die Tickets?

Am morgigen Samstag, ab 11 Uhr, geht es los. Bis 15 Uhr können Interessierte allerlei Dinge kaufen. Auf dem Mädelsflohmarkt in Kempten bieten nur Frauen ihre Waren feil: Von Handtasche über Schuhe bis zu Schmuck und Vintage-Klamotten ist fast alles zu haben. Alle Standplätze sind bereits vergeben sind.

Beginn: 11 Uhr

11 Uhr Ende: 15 Uhr

Wer am Samstag keine Zeit hat, hat in knapp einem Monat wieder die Möglichkeit, denn am 24. Juni ab 15 Uhr findet der nächste Markt statt.

Wer über den Flohmarkt schlendern will, muss morgen in Kempten zum Eisstadion kommen. Wer mit dem Zug anreist, nimmt am besten Bus oder Taxi, denn der Weg zur Fuß beträgt knapp eine Stunde. Mit dem Auto nimmt man am Drehkreuz die Ausfahrt Richtung Kempten und folgt dem Adenauer Ring für knapp einen Kilometer. Danach geht es rechs weiter für 400 Meter über die Rottachstraße, bevor man der Memminger Straße rund einen Kilometer folgt. Linker Hand befindet sich dann das Eisstadion

Eisstadion Kempten Memminger Straße 137



Das Eisstadion Kempten beherbegt morgen den Mädelsflohmarkt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Der Flohmarkt im Juni findet dann wieder in der Markthalle statt.

Der Eintritt zum Flohmarkt kostet drei Euro. Es gibt keinen Vorverkauf, denn die Tickets werden an der Tageskasse verkauft.

Tageskarte für 3 Euro

