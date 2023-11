Weil Männer anders trauern: Hospizverein Kempten-Oberallgäu bietet gemeinsamen Kochabend

Der Hospizverein hat die Erfahrung gemacht, dass es Männern nicht immer leicht fällt, über ihre Gefühle zu sprechen. Ein neues Angebot soll eine Brücke bilden.

20.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

"Männer trauern anders" lautet der Titel eines Buchs von Trauerbegleiter Thomas Achenbach. Was nach einem Stereotyp, einem einfachen Klischee klingt, ist offenbar immer wieder eine Tatsache. Das ist zumindest eine Einschätzung beim Hospizverein Kempten-Oberallgäu, der deshalb ein neues Angebot speziell für trauernde Männer hat. „Wir wissen, dass der Bedarf hoch ist“, sagt Pia Farkas-Liesenfeld, Koordinatorin für Trauerbegleitung beim Hospizverein.

Männern falle es zum Beispiel oft nicht so leicht wie Frauen, sich mitzuteilen und über ihre Gefühle zu sprechen, sagt Farkas-Liesenfeld. Besonders groß sei häufig auch die Scheu, sich vor einer gemischten Gruppe zu öffnen. Das neue Angebot soll hier für Männer eine Brücke sein. Zielgruppe sind auch hier nicht nur Menschen, die aktuell von einem Verlust betroffen sind, sondern auch die mit einem vielleicht schon länger zurückliegenden Trauerfall. Denn Trauer könne auch nach drei, vier Jahren neu zum Thema werden, sagt Farkas-Liesenfeld. Auslöser könnten beispielsweise ein frischer Verlust oder auch neu geweckte Erinnerungen sein. (Lesen Sie hier: Leise Killer ohne Vorwarnung - Warnsignale rechtzeitig erkennen)

Hospizverein Kempten-Oberallgäu bietet spezielle Trauerwege für Männer

„Jede Trauer ist individuell und gleichzeitig macht man vielfältige Erfahrungen, die andere Trauernde auch erleben“, heißt es denn auch in einer Mitteilung des Hospizvereins zum Thema. Es könne helfen, diese Erfahrungen in Gesprächen, Gruppen und bei Unternehmungen mit anderen zu teilen, sich verstanden zu fühlen und sich gegenseitig zu stärken. Speziell Männern bietet der Verein deshalb nun an, beim gemeinsamen Kochen und Essen sowie bei einem Gesprächsabend miteinander in Austausch zu kommen und zu erleben, wie gut das tun könne. Man dürfe über seinen Verlust reden, schweigen, sich fallen lassen oder einfach nur dabei sein.

Das sind die Termine der Trauerwege für Männer:

24. November, 17 Uhr: Gemeinsamer Kochabend

12. Januar, 18 Uhr: Mit Mut und Zuversicht – Impulse fürs neue Jahr

Für beide Veranstaltungen bittet der Hospizverein um Anmeldung (bis drei Tage vor dem Termin) unter Telefon 0831/960858-0 oder E-Mail info@hospiz-kempten.de.

Der Hospizveein Kempten-Oberallgäu hat viele weitere Angebote wie ein regelmäßiges Trauerfrühstück und eine offene Trauergruppe

Der Verein hat viele weitere allgemeine Angebote, etwa das Trauerfrühstück "Zwischen den Zeiten" als offene Begegnung für Trauernde – zum Beispiel am Samstag, 25. November und 30. Dezember 2023, von 9 bis 11 Uhr im Margaretha- und Josephinen-Stift, Adenauerring 39 in Kempten (Anmeldung bis Freitag, 12 Uhr).

Die offene Trauergruppe trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr im Hospizverein an der Madlenerstraße 18 in Kempten (keine Anmeldung nötig). Die nächsten Termine hier sind am 20. Dezember 2023 und am 17. Januar 2024.

Weitere Angebote stehen im Internet unter www.hospiz-kempten.de.