Märchensommer auf der Burghalde: Der Kartenverkauf richtet sich nach dem Wetter

Was passiert, wenn es bei der „Kleinen Meerjungfrau“ auf der Burghalde regnet? Hier beantworten wir Fragen rund ums neue Stück des Märchensommers.

12.07.2023 | Stand: 09:18 Uhr

Bei den Proben des Märchensommers auf der Kemptener Burghalde steht in diesen Tagen der letzte Feinschliff an. Inzwischen sind die Akteurinnen und Akteure um die beiden Regisseure Silvia Armbruster und Hans Piesbergen so weit, dass sie die Proben der „Kleinen Meerjungfrau“ für Schulen öffnen konnten. Premiere ist am Donnerstag, 13. Juli 2023, um 17 Uhr. Danach folgen weitere 15 Aufführungen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Stück mit viel Musik, das sich an die ganze Familie wendet.

