Die Burghalde Kempten wird beim Märchensommer zum blauen Ozean

Das Theater in Kempten bringt „Die kleine Meerjungfrau“ auf die Open-Air-Bühne. Das Familienstück mit Musik orientiert sich an Disney-Filmen.

12.07.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Der Bühnenboden aus Beton ist schon blau gestrichen, und blaue Tücher überdecken das Grün des Grases und der Sträucher ringsherum. Die Freiluft-Arena auf der Burghalde hat sich vor einigen Tagen in einen Ozean verwandelt. Aus gutem Grund: In den nächsten Wochen spielt das Kemptener Theater auf dem Felsen inmitten der Stadt das 75-minütige Familienstück „Die kleine Meerjungfrau“, ziemlich frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen und den Disney-Filmen gleichen Namens. Inzwischen haben Silvia Armbruster und Hans Piesbergen, die das Sommermärchen für Kinder ab vier Jahren inszenieren, die Proben von der Theaterwerkstatt auf die Burghalde verlegt. Dort ist am Donnerstag, 13. Juli 2023, Premiere.

Schon sind 6000 Tickets verkauft

Zum fünften Mal bietet das Kemptener Theater ein interaktives Stück für Jung und Alt auf der Freilichtbühne über den Dächern der Stadt an. Und immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer wollen die 16 Aufführungen im Juli und August sehen.

Im vergangenen Sommer, bei „Peter Pan und Tinkerbell“, wurde die 10.000er-Marke geknackt. Wie es heuer wird, ist offen. Aber die Zahlen sind vielversprechend. „Bislang sind über 6000 Tickets verkauft“, berichtet Theatersprecherin Ulrike Rottenburger. „Wir sind sehr zufrieden. Und wir merken einen spürbaren Anstieg der Nachfrage mit jedem Sommertag.“

Sie spielt die Hauptrolle: Schauspielerin und Sängerin Patrizia Unger. Bild: Claudia Holzinger

Theater-Chefin Silvia Armbruster holt sich die humorvollen Familienstücke mit viel Musik für die Burghalde Jahr für Jahr vom Märchensommer in Wien. Doch eins zu eins umsetzen lassen sich die Vorlagen nicht, sagt Armbruster.

Auch heuer hat sie mit ihrem Team für Kempten eine eigene Version der „Meerjungfrau“ erarbeitet. Michael Kraus konzipierte die Unterwasserwelt-Bühne und auch die Kostüme, welche wiederum die aus der Ukraine stammende Luidmylla Shyshko vor Ort schneidert und näht. Hans Piesbergen hat den Text aus Österreich so verändert, dass er auf die Allgäuer Verhältnisse passt. Außerdem hat Silvia Armbruster den Vorarlberger Musiker Toni Eberle verpflichtet: Er wird mit seiner E-Gitarre auf der Bühne stehen und live die Handlung illustrieren – mit komponierten sowie improvisierter Klängen.

Patrizia Unger spielt die Meerjungfrau

Für die Titelrolle wählte Armbruster Patrizia Unger. „Sie ist eine dreifach-Begabung“, schwärmt die Regisseurin. „Sie kann spielen, singen und tanzen.“ Die junge Darstellerin, Absolventin eines Musicalstudiums an der Theaterakademie August Everding in München, schlüpft in die Rolle der kleinen Meerjungfrau mit Namen Adrienne. Deren größter Wunsch wird an ihrem 16. Geburtstag wahr: Sie darf den Ozean verlassen und die Welt der Menschen kennenlernen. Als ein Unwetter aufkommt, rettet die Meerjungfrau einen Prinzen vor dem Ertrinken, verliebt sich und möchte ihn wiedersehen. Damit das gelingt, lässt sie sich auf einen gefährlichen Pakt mit der Meerhexe ein.

Hans Piesbergen hat einen eigenen Text für die Aufführung in Kempten geschrieben

Hans Piesbergen hat aus den Disney-Filmen und dem Andersen-Märchen einen eigenen Text für Kempten geschrieben. Im Kern sei es die Geschichte eines Mädchens, das etwas anderes möchte als seine übermächtige Mutter, charakterisieren Piesbergen und Armbruster die Hauptfigur. Zugleich werden Themen angerissen wie die Klimakrise und Kriege. „Wir wollen auch die gesellschaftliche Realität spiegeln“, sagt Armbruster.

Acht Aufführungen gibt es im Juli 2023, acht Aufführungen im August 2023

16 Aufführungen plant das Theater, acht im Juli, und – nach einer Pause – weitere acht im August. Erwachsene zahlen 19 Euro Eintritt, Kinder 12 Euro und vierköpfige Familien 54 Euro. Weil das Stadttheater als Ausweichort bei Regen zur Verfügung steht, werden für die einzelnen Vorführungen jeweils 540 Tickets im Vorverkauf angeboten. Ist aber absehbar, dass das Wetter gut wird, gibt das Theater alle 1400 Plätze auf der Burghalde frei. Deshalb ist es sinnvoll, sich bei ausverkauften Terminen in eine Warteliste einzutragen.