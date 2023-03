Maler Horst Heilmann zeigt im Stadtstadel in Kempten Berg-Bilder

Der Maler Horst Heilmann schöpft seine Kraft aus der Beobachtung und Erinnerung. Im „Stadtstadel“ in Kempten zeigt er Berge, die es nicht gibt und die staunen lassen.

26.03.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Horst Heilmann ist ein Sammler. Über das Sehen, Hören und Fühlen sammelt er beim Spazieren und Wandern Eindrücke und speichert sie ab. Irgendwann, wenn der Maler dann zuhause in seinem Kemptener Atelier steht, ruft er diese ab. In den Coronajahren 2020 bis 2022 kam ihm diese Fähigkeit besonders zugute. Damals, als jeder und jede auf sich selbst zurückgeworfen war, als das Draußen weit weg war, konnte er drinnen aus seinem riesigen Fundus schöpfen. Er malte Bilder aus dem Kopf, die so real wirken und doch frei erfunden sind. Gut 120 Arbeiten, die allesamt fiktive Berge zeigen, sind in dieser stillen, zurückgezogenen Zeit entstanden. 31 zeigt der 78-jährige Künstler nun in der Kemptener Galerie „Stadtstadel“. Und egal ob großes Format oder kleines – jedes dieser charakterstarken „Berg-Porträts“ fesselt.

„Ich war nie ein Bergsteiger, aber ein Bergwanderer“, erzählt Horst Heilmann. Wenn er in den Allgäuer Bergen, im Aostatal oder Mairatal im Piemont unterwegs war, dann hatte er nie Malutensilien dabei, keinen Stift und kein Papier. Er machte sich keine Skizzen oder fotografierte auch nicht, um die Aufnahmen womöglich später im Atelier als Gedankenstütze herzunehmen. „Ich trenne immer Freizeit und Arbeit“, sagt Heilmann und lächelt sanft. Mit Arbeit meint er das Malen und Zeichnen, das ihm so wichtig ist, das sein Leben bestimmt. Bei seinen Erkundungen in der Natur hält er Augen, Ohren und Nase offen, saugt mit seinen Sinnen die Landschaften ein. Er studiert die Linien, die sich vom Tal hinaufziehen, die Flanken, Schatten, Lichtflecken, Furchen, Einschnitte. Und er blickt zu den Gipfeln, über denen manchmal der Himmel glüht oder sich Wolken auftürmen.

„Landschaften um mich – Bilder in mir. Berge 2020-2022“ nennt der Kemptener Maler Horst Heilmann seine sehenswerte Ausstellung im „Stadtstadel“. Bild: Ralf Lienert

Die Berge nur abzubilden, das interessiert den Maler Heilmann nicht. „Das Verorten ist nicht relevant“, sagt er. Wichtiger seien bildimmanente Aspekte, die Binnenwirkung eines Bildes also. Heilmann geht es um die Interpretation des Gesehenen. Und was die Besucherinnen und Besucher der beeindruckenden Ausstellung sehen, ist im Grunde das, was sich beim Malen vor seinem inneren Auge abspielte. „Landschaften um mich – Bilder in mir“ hat Heilmann folgerichtig seine Schau genannt. Berge erzeugen Bilder im Innern, die der Maler Heilmann unnachahmlich virtuos und berückend ans Licht befördert.

Horst Heilmann: Schwarz bringt die Farben zum Leuchten

Jedes der 31 Berg-Bilder steckt voller Energie. Beim Malen versucht er, den Bildprozess möglichst lange offen zu halten, sagt er. Der Beginn ist bei Heilmann stets malerisch: Aus einer Fläche entwickelt er eine Struktur, die immer weiter wächst. Dabei hilft ihm vor allem eine Farbe: Schwarz. „Ich komme nicht aus ohne Schwarz. Schwarz bringt Farben zum Leuchten, gibt den Bildern Stabilität, aber auch Härte.“ Manche Berge scheinen regelrecht aufzugehen, zu bersten. Oftmals rückt der Maler die Gipfelpartien seiner Fantasieberge an den Bildrand. Dann ist kein Platz für einen befreienden Himmel. Und wenn er ihn malt, dann er ist ganz selten beruhigend blau. Immer sind da auch Schatten, Abdunklungen oder Wolken, die sich auftürmen. Aus dem intensiven und vielfältigen Zusammenspiel von Licht und Schatten ziehen die Berg-Landschaften Horst Heilmanns ihre Kraft. Was in der Nahsicht vielleicht abstrakt wird, erhält mit etwas Abstand Tiefe.

Die Arbeiten im Erdgeschoss und ersten Stock des Stadtstadels sind überzeugend und inspirierend gehängt. Oftmals ergeben sich Blickachsen, scheinen Gemälde miteinander zu korrespondieren. Sieben großformatige Berg-Landschaften auf Karton hat Heilmann auf Holzplatten aufgezogen und Titel verliehen: „Räume öffnen“ etwa, oder „Mit Einschnitt“, „Zuletzt blau“ oder „Lichtguss“. Letzteres Bild ist vielleicht das radikalste, weil Heilmann hier mit Schwarz und Weiß virtuos umgeht. Es fasziniert und wirkt gleichzeitig bedrohlich – auch weil sich Gegenständlichkeit und Abstraktheit die Waage halten.

Die Ausstellung im Stadtstadel in Kempten (Illerstraße 15) läuft bis 25. Juni. Geöffnet jeweils von Freitag bis Sonntag 13 bis 16 Uhr.