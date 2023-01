Malen ohne Urteil: Seniorinnen und Kinder werden beim Generationen-Projekt in Kempten kreativ

Seniorinnen und Kinder werden bei einem Projekt im Malort Kempten gemeinsam kreativ. Die Generationen lernen voneinander und entfalten ungeahntes Potenzial.

31.01.2023 | Stand: 11:21 Uhr

„Das Wetter ist heute so grau, vielleicht brauchst du etwas Gelb für dein Bild“, sagt Kreativpädagogin und Gründerin Katharina Hamm. Die Buben und Mädchen des städtischen Kindergartens Chapuis-Villa sind an diesem Vormittag noch ganz ruhig, staunen über die vielen bunten Farben im Kemptener Malort, tasten sich langsam heran. Ein Junge hat nicht so recht Lust zu malen, sagt er. Am Ende der eineinhalb Stunden Malspiel wird er stolz auf seine drei Bilder blicken. Hamm sagt: „In kurzer Zeit beobachten wir tolle Entwicklungen. Die Kinder spüren, dass sie hier über sich hinauswachsen dürfen.“

Seniorinnen brechen beim Malspiel in Kempten aus gewohnten Mustern aus

Große Kreise in Rot und Schwarz pinselt ein Kind auf seine Leinwand. Was das ist? Diese Frage stellt sich nicht, erläutert Hamm: „Ohne Wertung, ohne Erwartung, dafür mit Zeit und Raum, um das eigene Potenzial zu entdecken.“ Das sind die einzigen Vorgaben für das vom Kulturamt Kempten geförderte Projekt, bei dem Seniorinnen und Kindergartenkinder gemeinsam kreativ werden.

Ein Lernprozess für beide Seiten, sagt die 68-jährige Roswitha Staufenberg aus Lauben. „Wir fangen am gleichen Punkt an wie die Kinder und tauchen in eine gemeinsame Welt ein.“ Vor allem für die erwachsenen Teilnehmenden sei das zu Beginn eine Herausforderung, sagt Katharina Hamm. Zu kategorisieren und zu vergleichen, sei oft anerzogen und bereits zur Gewohnheit geworden. „Malen ist für viele mit Erfolgsdruck verbunden“, sagt Hamm. Die älteren Malerinnen kämen so außerdem regelmäßig mit einer besonders jungen Generation in Kontakt. Diese profitiere auch, etwa was die Sprache betrifft. Hamm: „Es kommen zum Beispiel auch Kinder mit Fluchtgeschichte hier her.“

Auch eine Oma und ihre Enkelin malen gemeinsam beim Generationenprojekt

Vier Seniorinnen und Senioren treffen auf eine wöchentlich wechselnde Gruppe von fünf Kindern. Alle Buben und Mädchen der Chapuis-Villa sollen die Möglichkeit haben, bei dem drei Monate andauernden Projekt dabei zu sein, sagt Sabine Albrecht, Leiterin des Kindergartens. „Die Kinder kommen entspannter zurück. Das Malen tut ihnen gut.“ Auch der Ortswechsel trage dazu bei, sagt eine Erzieherin, die die Gruppe an diesem Vormittag begleitet. „Die Kinder gehen in dieser Umgebung anders mit Papier und Pinsel um.“

„Tropfen“, ruft ein Mädchen durch den Raum. Auf einer Leiter sitzt sie vor ihrer Leinwand, den Pinsel in einer Hand, ein wässriger Tropfen Farbe rinnt das Bild herunter. Kathrina Hamm eilt mit einem Lappen herbei. Sie ist heute auch Dienerin, sagt sie und lacht, wenige Kommandos sind vereinbart. Staufenberg sagt: „Wir Älteren fragen genauso nach wie die Kinder.“ Auch eine Oma und ihr Enkelkind gehören zur Projektgruppe. Die beiden kommen jede Woche vorbei. Andächtig malen sie vor sich hin, jede für sich. „Wir begegnen uns selbst und wir können gemeinsam etwas ausprobieren“, erzählt die 72-jährige Oberallgäuerin. Auch zu Hause habe sich seit Projektstart Anfang Dezember etwas verändert. Oft bringe die vierjährige Enkeltochter mittlerweile schon ein Blatt Papier mit an den Frühstückstisch. „Sie war zuvor schon gerne kreativ, das hat sich weiter gesteigert.“

Kindergartenkinder verbessern im Malort Kempten auch ihre Motorik

Es sind aber auch Kinder dabei, die sonst nur selten Stift und Papier zur Hand nehmen. „Malen ist auch motorisches Lernen“, sagt Hamm. „Es legt den Grundstein fürs Schreiben und ergänzt, was die Kinder im Kindergarten mitbekommen.“ Das Förderprogramm der Stadt mache es möglich, dass Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern oder anderen sozialen Faktoren an einem solchen Projekt teilnehmen können.

Gerne möchte Hamm das Generationen-Projekt über einen längeren Zeitraum weiterführen. Sie sagt: „Die Kinder entfalten sich hier mit einer Selbstwirksamkeit. Da müssen wir dran bleiben.“