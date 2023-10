"Man muss seinen Körper nicht immer toll finden": Workshop in Kempten will Normen aufbrechen

Welche Erwartungen lasten auf Körpern? Ein Workshop in Kempten will Normen aufbrechen. Eine Kunstausstellung dazu soll Einblick in Gefühlswelten geben.

20.10.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Der Workshop soll Kritik an Schönheitsidealen möglich machen, Kunst eine Möglichkeit sein, sich mit dem eigenen Körperbild auseinanderzusetzen. Warum ist das nötig?

Kathrin Hörmann: Die Idee ist lange Zeit in mir gereift, weil wir innerhalb unserer Gruppe Access Allgäu Area und unter Freundinnen oft über dieses Thema gesprochen haben. Über Beschämungen und über Unwohlsein im eigenen Körper. Der letzte Initativmoment war dann eine Rede bei einer Demo im März. Es ging darum, wie viel Kapazität es uns nimmt, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, wenn es um Beschämungen und negative Erfahrungen geht. Kapazität, die wir für wichtigere Kämpfe nutzen könnten.

Brauchen wir den bewusst positiven Umgang mit dem eigenen Körper (Body Positivity) oder reicht nicht auch Neutralität?

Hörmann: Darüber haben wir viel diskutiert. Ich mag den Ansatz von Neutralität, aber Body Positivity hat mir auch geholfen, mit meinem Körper mehr Frieden zu schließen.

Anja Zengerle: Es ist okay, wenn man seinen Körper nicht jeden Tag 24 Stunden toll findet. Und darum geht es bei Neutralität. Körper dürfen, so lautet deshalb auch ein Teil des Workshop-Titels. Was ist ein normschöner Körper? Ein normaler Mensch, eine normale Familie? Was ist denn die Norm? Das ist einfach sehr unterschiedlich. Und dieses Bild einer Norm, das wollen wir gezielt aufbrechen.

Erfahrungen Teilen soll Scham heruntersetzen

Warum ist es wichtig Normen aufzubrechen?

Zengerle: Es geht darum, dass Menschen durch interaktive, künstlerische Workshops ermächtigt werden, ihren Körper wertzuschätzen und anzunehmen. Das Projekt strebt an, dem Druck des Schönheitsideals und der Selbstoptimierung entgegenzuwirken. Wichtig ist uns auch, die Gesellschaft zu diesem Thema zu sensibilisieren. Die Vielfalt, Schönheit und Normalität individueller Körperformen soll sichtbar gemacht werden. Es steckt also ganz viel in unserem Projekt drin, aber es ist auch viel, das wir erreichen wollen.

Und was bedeutet das für Sie persönlich?

Hörmann: Für mich ist der Aspekt der Verbundenheit ganz wichtig, weil ich auch persönlich erlebt habe, wie heilsam das sein kann. Die eigene Geschichte teilen, setzt die Scham herunter. Es ist ein Nicht-mehr-Alleinsein mit diesem Thema. Wir wollen Menschen einen sicheren Raum geben, sich zu öffnen und ihre Geschichten zu erzählen.

Wie sollen die Workshops ablaufen?

Zengerle: Eine Kreativpädagogin, Kunsttherapeutin und Body Painterin und eine Fotografin werden vor Ort sein. Die Fotografin hält den Tag und den Prozess an sich fest. Aber es gibt auch die Möglichkeit für Teilnehmende, sich fotografieren zu lassen. Es gibt eine Station mit Ton, außerdem die Möglichkeit, Körperteile anzumalen und Abdrücke zu machen.

Hörmann: Es gibt auch Möglichkeiten, sich künstlerisch in Schrift auszudrücken.

Zengerle: Teilnehmende können auch ihre Emotionen zum Beispiel vor und nach dem Workshop aufschreiben.

Kunsttherapeutin will Workshop-Teilnehmerinnen begleiten

Dieses Thema kann ja durchaus auch schmerzhafte Erinnerungen hervorbringen...

Zengerle: Wir haben darüber auch mit den Workshop-Leiterinnen gesprochen. Die Kunsttherapeutin zum Beispiel kann Teilnehmende in gewissem Maße auffangen und wir sind dafür natürlich auch sensibilisiert. Wir wollen einen sicheren Raum schaffen. Es wird auch Infomaterial geben, das Stellen aufzeigt, an die sich Teilnehmende wenden können, wenn sie denken: Da wurde jetzt was angetriggert und ich will mit dem, was da hoch kam, nicht alleine sein. Durch die Förderung über "Demokratie leben!" haben wir qualifizierte Personen gefunden, die die Workshops gestalten.

Am Ende soll daraus eine Kunstausstellung entstehen. Wie könnte diese aussehen?

Zengerle: Es gibt Raum, um Figuren auszustellen, man könnte auch Lyrik an Wände zu pinnen und wir gehen auch von Fotografien aus.

Hörmann: Aber letztlich muss niemand ausstellen.

Zengerle: Auch wenn jeder sein Kunstwerk hat und das mit nach Hause nimmt, ist das okay. Auch wenn wir finden: Die Leute sollen das sehen und sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Gerade im Allgäu.

"Wir können vieles zum ersten Mal machen": Feministische Gruppe im Allgäu aktiv

Warum gerade im Allgäu?

Hörmann: Für mich ist das Allgäu oft eine nackte Leinwand. Hier gibt es viele Dinge noch nicht und wir haben die Möglichkeit, vieles zum ersten Mal zu machen. Viele Menschen reagieren sehr offen auf unsere Aktionen. Aber natürlich ist das eine andere Bühne als Berlin, man ist hier kein anonymes Gesicht in einer großen Masse. Auch ältere Menschen sind oft sehr neugierig, sprechen uns an und fragen zum Beispiel Begrifflichkeiten nach, die sie nicht kennen.

Info: Die Ausstellung zum Workshop "Körper dürfen! - Aufbrechen von KörperNORMalitäten" findet im Salon Kempten (Sigmund-Ullmann-Platz 1) statt. Offene Vernissage am Freitag, 17. November, von 18 bis 21 Uhr. Weitere Ausstellungstage sind Samstag, 18. November, 12 bis 18 Uhr, und Sonntag, 19. November, 12 bis 16 Uhr. Weitere Infos zum Workshop am Sonntag, 22. Oktober, gibt es per Mail an accessallgaeuarea@gmail.com

Zur Person: Kathrin Hörmann, 34, aus Kempten ist Ideengeberin für den Workshop und Mitglied bei Access Allgäu Area. Als Friseurmeisterin hat sich täglich mit Schönheitsideal zu tun.

Zur Person: Anja Zengerle, 36, aus Kempten ist bei Access Allgäu Area aktiv und war maßgeblich für die Organisation des Workshops verantwortlich.