Parkhaus-Check: Automobilclub Europa überprüft Parkhäuser in Kempten, ob sie für Menschen mit Handicap geeignet sind. Wie die Betreiber nun reagieren.

11.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Ein Aufzug, bei dem alle Tasten mit Brailleschrift versehen sind, lässt die Herzen von Thomas Wilhelm, Vorsitzender des ACE-Kreisclubs Allgäu, und SPD-Stadträtin Ilknur Altan höherschlagen. Bei ihrem Parkplatzcheck im Parkhaus am Klinikum in der Robert-Weixler-Straße in Kempten gab es noch so manches Positive – dennoch reichte es am Ende nicht zu einer Auszeichnung.