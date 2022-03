Manche Immobilien binnen drei Tagen verkauft - Das sagen Makler

Die Nachfrage in Kempten und dem Oberallgäu übersteigt weiter massiv das Angebot. Eine Preisblase sehen Makler nicht. Sie geben Tipps für den Immobilienkauf.

02.03.2022 | Stand: 17:03 Uhr

Mit dieser rasanten Entwicklung hat wohl nicht jeder gerechnet: Immobilien sind für immer mehr Menschen kaum bezahlbar, wenn sie denn überhaupt an geeignete Objekte rankommen. Manche Immobilien seien binnen drei Tagen weg, sagt Geschäftsstelleninhaber Peer Hessemer (Von Poll Immobilien in Kempten). Im Schnitt betrug demnach die Vermarktungsdauer für Häuser und Wohnungen vor zwei Jahren 70 bis 80 Tage, jetzt sind es noch 20. Gemeint ist damit die Zeit vom Vorbereiten und Veröffentlichen eines Angebots bis zum tatsächlichen Notartermin, bei dem der (Ver)Kauf besiegelt wird. „Der Markt ist in Aufruhr“, beschreibt es Claudius Maucher, Geschäftsführer bei Engel & Völkers in Kempten.