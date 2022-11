Manfred Schnetzer aus Kempten stimmte in den USA lange für die Republikaner. Nun wechselte er zu den Demokraten: Er konnte Trump nicht mehr ausstehen.

16.11.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Manfred Schnetzer wuchs im Kemptener Haubenschloß auf und absolvierte ab 1949 eine Ausbildung zum Technischen Zeichner bei der Firma A. Ott in der Mozartstraße. Vor 70 Jahren wanderte er in die USA aus und meldete sich nun aus Cincinnati in Ohio.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.