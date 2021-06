Polizisten führen Verkehrskontrolle durch - und werden plötzlich von unbeteiligtem Mann beleidigt

Polizisten sind in Kempten mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt, als sie von einem unbeteiligten jungen Mann beleidigt werden. Dann wird er aggressiv.

14.06.2021 | Stand: 13:17 Uhr

Obwohl er eigentlich nicht kontrolliert wurde, hat ein junger Mann in Kempten Polizisten beleidigt. Die Beamten führten laut Polizei am Samstag gegen 2 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Kaufbeurer Straße durch, als ein 22-jähriger Passant auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Polizisten beleidigte.

Mann verhält sich aggressiv

Daraufhin kontrollierten die Beamten den jungen Mann, der sich nach Polizeiangaben den Beamten und anderen Anwesenden gegenüber aggressiv verhielt. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist noch unklar, weshalb der junge Mann die Polizisten beleidigte. Laut Polizei war der Mann betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

