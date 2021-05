Mann geht erst auf 39-Jährigen und dann auf Polizisten los

Er bewirft einen 39-Jährigen mit einer Glasflasche und geht er dann noch auf Polizisten los: Ein 28-Jähriger sorgte am Sonntag in Kempten für einen Einsatz.

25.05.2021 | Stand: 12:40 Uhr

Ein 28-jähriger Mann hat am Sonntag in Kempten einen 39-Jährigen mit einer Flasche angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Männer gegen 20.45 Uhr in einen Streit, in dem der 28-Jährige den anderen Mann mit einer Glasflasche bewarf. Der 39-Jährige wurde am Rücken getroffen. Anschließend floh der 28-Jährige. Die Polizei leitete die Fahndung ein und traf den Mann an seiner Wohnung im Stadtteil Bühl an.

Mann tritt in Kempten nach Polizisten

Die Beamten forderten den Mann auf, sich auszuweisen. Der 28-Jährige ließ sich laut Polizei jedoch nicht beruhigen, weshalb die Beamten ihn fixieren wollten. Der Mann wehrte sich und als ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen wollten, versuchte er einen eingesetzten Beamten durch einen Tritt gegen das Knie zu verletzen. Den 28-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Lesen Sie auch: Betrunkener schlägt auf Auto ein und greift Polizisten an