Mann mit Messer und Beil löst Polizeieinsatz in Kempten aus

In Kempten hat ein bewaffneter Mann am Sonntag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

06.12.2021 | Stand: 12:53 Uhr

Der Notruf ging bei der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten am Sonntagmorgen ein. Ein Zeuge berichtete den Beamten, dass an einer Tankstelle in Sankt Mang ein Mann mit einem Messer herumlaufe.

Mehrere Streifen rücken sofort an - und die Beamten wurden fündig. Nahe der Tankstelle trafen sie auf den verdächtigen Mann. Der 21-Jährige hatte laut Polizei ein Küchenbeil mit einer Klingenlänge von über 16 Zentimetern und ein weiteres Messer mit sich. Die Beamten nahmen ihm beides weg.

Der Mann befand sich laut Polizei offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Warum er Messer und Beil dabei hatte, konnte er nicht sagen. Die Einsatzkräfte stellten die mitgeführten Gegenstände sicher, der Mann wurde zum Arzt gebracht.

Verletzt wurde bei dem Einsatz am Sonntag in Kempten niemand.