Mann randaliert vor Krankenhaus in Kempten: Angestellten verletzt und Polizei beleidigt

Ein Mann hat vor dem Krankenhaus in Kempten randaliert und einen Angestellten verletzt. Auch die Polizei beleidigte er.

14.07.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Ein 44-Jähriger hat vor dem Krankenhaus in Kempten randaliert. Erst machte er laut Polizei Lärm und urinierte vor dem Gebäude. Da der Mann offenbar eine Gesichtsverletzung hatte, sprach ihn ein Angestellter der Klinik an. Der Randalierer bedrohte, beleidigte und packte den Angestellten daraufhin. Er wand sich aus dem Griff, wurde dabei aber leicht am Unterarm verletzt.

Randalierer vor dem Kemptener Krankenhaus: Auch Polizei bedroht und beleidigt

Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten beleidigte und bedrohte der 44-Jährige. Die Beamten brachten ihn in die Klinik.

