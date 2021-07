Senior packt Jugendlichen am Hals, Mann schlägt mit Faust zu

Mit zwei Fällen von Körperverletzung hatte es die Polizei in Kempten am Donnerstag und Freitag zu tun. Ein 75-Jähriger und ein 23-Jähriger waren die Täter.

Ein 75-Jähriger hat bei einem Streit am Donnerstagnachmittag in Kempten einen Jugendlichen am Hals gepackt und geschüttelt. Die beiden waren laut Polizei auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Weidacher Weg aneinandergeraten. Ihre Wege hatten sich dort gekreuzt - der 13-Jährige war mit einem Skateboard unterwegs.

Die beiden stritten zunächst verbal. Der 75-Jährige beleidigte den 13-Jährigen als "Trottel". Außerdem packte der Mann den Skateboardfahrer am Hals. Er stieg anschließend in sein Auto ein und fuhr davon. Die Polizei ermittelt gegen den 75-Jährigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Mann schlägt anderen mit Faust ins Gesicht

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am frühen Freitagmorgen in einer Wohnung an der Spitalhofstraße. Zwei junge Männer hatten drei andere Menschen kurz vorher beim Feiern in der Stadt kennengelernt. Sie verlagerten die Party in die Wohnung eines 23-Jährigen.

Dort kam es dann zum Streit zwischen einem Mann und dem 23-Jährigen. Dieser schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Dadurch wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete mit seinen Bekannten. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter der Telefonnummer 0831/9909-2140.

