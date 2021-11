Unbekannter bedroht junge Männer in Kempten mit Pistole

Ein Mann hat in Kempten am Sonntag zwei junge Männer mit einer Pistole bedroht. Die Polizei rückte aus - ohne Erfolg.

In Kempten kam es am Sonntagmorgen zu einem Streit vor einer Tankstelle am Schumacherring. Ein Unbekannter störte sich offenbar an der Lautstärke zweier junger Männer - und zog unvermittelt eine Pistole, so die Polizei.

Er bedrohte die zwei Zeugen und flüchtete in Richtung Ostbahnhofstraße. Die Polizei rückte sofort aus, die Fahndung verlief allerdings negativ. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Mann beschreiben können. Sie sollen sich bei der Polizeiinspektion in Kempten melden.

