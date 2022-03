Manuela Holzer wird neue Rektorin an der Maria-Ward-Schule in Kempten

Maria-Ward-Schule Kempten: Manuela Holzer folgt als Schulleiterin auf Wolfgang Kern. Bisher hat sie bereits eine Reihe von Aufgaben übernommen.

22.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

An der Maria-Ward-Schule Kempten wird die Schulleitung neu aufgestellt. Konrektorin Manuela Holzer löst Wolfgang Kern ab, der seit 2013 Schulleiter an der Mädchenrealschule war und zum Schuljahresende in den Ruhestand wechselt.

Nach dem Studium der Fächer Mathematik und Katholische Religionslehre in Augsburg begann Manuela Holzer 2011 ihren Dienst an der Marien-Realschule Kaufbeuren. Als Mitarbeiterin in der Schulleitung engagierte sie sich dort in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Schulentwicklung. Dabei initiierte und institutionalisierte sie die Wertebildung an ihrer Schule.

Manuela Holzer wird Schulleiterin der Maria-Ward-Schule in Kempten

Auch nach dem Wechsel an die Maria-Ward-Schule Kempten im Februar 2020 wirkt sie bis heute als Referentin des Kultusministeriums für Werteerziehung über ihre eigene Schule hinaus. Auch als Evaluatorin und Schulentwicklungsmoderatorin des Katholischen Schulwerks in Bayern bringt sie ihre Erfahrung in anderen Schulen ein.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau Holzer eine Persönlichkeit gewonnen haben, die sich hundertprozentig mit den christlichen Werten identifiziert und katholische Schule aus voller Überzeugung lebt und weiterentwickelt“, freut sich Peter Kosak, Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg.

Zuletzt war Manuela Holzer an der Maria-Ward-Schule Kempten Konrektorin

In ihrer Funktion als Konrektorin war sie an der Digitalisierung der schulischen Prozesse beteiligt und erneuerte die Öffentlichkeitsarbeit der Schule, indem sie unter anderem die Neugestaltung der Homepage und die Social-Media-Präsenz forcierte. Seit Januar 2021 übernimmt sie als Stellvertretende Schulleiterin Personalverantwortung und ist in der Schulentwicklung tätig.

Die 36-jährige Pädagogin ist in Kempten aufgewachsen und beheimatet.

