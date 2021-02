Jubilarin Margot Hain aus Kempten musste viele Hürden in ihrem Leben nehmen. Warum sie seit 40 Jahren das Allgäu schätzt.

16.01.2021 | Stand: 13:33 Uhr

Margot Hain sitzt still in ihrem Stuhl und lächelt leise in sich hinein. Dass sie am Samstag einmal 100 Jahre alt werden würde, hätte sie kaum vermutet. Zu viele Hürden hatte das Schicksal für sie aufgebaut. Zuletzt die Corona-Pandemie, die ein großes Fest mit der ganzen Familie verhinderte. Dazu wären sicher auch die anderen beiden 100-Jährigen gekommen, die im Allgäu Stift Marienpark leben.