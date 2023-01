Maria-Ward-Schule in Kempten kämpft um mehr Unterstützung vom Freistaat

Alle Privatschulen des Schulwerks der Diözese unterliegen einer Haushaltssperre – wegen gestiegener Kosten. Schulleiterin Holzer fordert eine Gesetzesänderung.

02.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Die privaten Schulen fühlen sich seit vielen Jahren finanziell ungerecht behandelt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Maria-Ward-Mädchenrealschule in Kempten. Trotz steigender Preise wegen Inflation und Energiekrise sei die staatliche Unterstützung nicht angepasst worden – bei öffentlichen Schulen hingegen schon. Eine der Folgen sei laut Schulleiterin Manuela Holzer, dass die Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg aktuell einer Haushaltssperre unterliegen.

Konkret bedeute das, dass Sanierungsmaßnahmen bis zum Ende des Jahres 2022 auf das absolut Notwendige reduziert werden mussten. Dazu würden etwa sicherheitstechnische Instandhaltungen zählen, schreibt Holzer auf Anfrage. In jeder Klasse gebe es Umweltbeauftragte, die darauf achten, dass Lampen und technische Geräte in den Pausen ausgeschaltet sind, sagt Holzer. In Workshops lernten die Schülerinnen, Energie zu sparen. Vor der Pandemie lagen die Energiekosten des Schulwerks für alle 46 Schulen bei etwa 2,2 Millionen Euro jährlich – 2022 bei etwa acht Millionen Euro.

Schulleiterin aus Kempten: Ein Fünftel aller Schulen in Bayern sind Privatschulen

Ein Fünftel aller Schulen in Bayern habe freie Träger. „Einige sind sogenannte Ersatzschulen, was bedeutet, dass es gerade in ländlicheren Gebieten oft nur diese eine weiterführende Schule gibt und sie somit die Grundversorgung gewährleistet“, schreibt die Schulleiterin. Ersatzschulen erhielten vom Staat pro Schüler einen Finanzausgleich, den sogenannten Schulgeldersatz. Der liege im Schnitt bei zwei Dritteln der Summe, die ein Kind an einer staatlichen Schule koste. „Das hat mit Fairness nichts zu tun.“ (Lesen Sie auch: Privatschule Maria Stern in Immenstadt will in München demonstrieren)

Bayern habe zwar einen Härtefallfonds eingerichtet, sagte Peter Kosak, Direktor des Schulwerks, Ende November. Doch dabei handle es sich um ein Darlehen. „Das ist im schulischen Bereich undenkbar.“ Das Kultusministerium erklärt, dass man zwischen Darlehen für Einrichtungen mit Zahlungsschwierigkeiten und Leistungen aus dem Härtefallfonds unterscheiden müsse. Letztere würden als Ausgleichsbeträge gewährt und seien keine Darlehen. „Die Details werden noch abgestimmt.“

Schülerinnen der Maria-Ward-Schule demonstrieren in München

Um auf die finanzielle Schieflage der Privatschulen aufmerksam zu machen, hatte jüngst eine Kundgebung in München stattgefunden. Annähernd 15.000 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern nahmen teil – auch über 130 Schülerinnen der Maria-Ward-Schule. (Lesen Sie auch: Steigende Heizkosten: Privatschulen müssen mehr zahlen - wird das Schulgeld erhöht?)

Die bayerische Regierung kündigte an, den Schulgeldersatz 2023 um 12,8 Millionen Euro zu erhöhen. „Das reicht aber nicht aus“, schreibt Holzer. Das Schulfinanzierungsgesetz müsse grundlegend überarbeitet werden, so dass die Struktur der Privatschulen dauerhaft abgesichert sei. Eine Überarbeitung hat die Regierung ebenfalls angekündigt. „Den Versprechungen müssen jetzt konkrete Taten folgen.“

