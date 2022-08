Schulleiter Wolfgang Kern verabschiedet sich aus dem Schulleben

Wolfgang Kern leitete neun Jahre lang die Maria-Ward-Schule in Kempten. Nun geht der 64-Jährige in Ruhestand. Er begleitete sehr viele Schülerinnen.

01.08.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Nach 40 Jahren im kirchlichen Schuldienst hat sich Wolfgang Kern (64) nun in den Ruhestand verabschiedet. Neun Jahre lang leitete er die Maria-Ward-Schule am Hoffeldweg: „Die Schülerinnen und die Schulfamilie sind mir sehr ans Herz gewachsen.“

Für den Sommer hat er schon Pläne: „Meine Schülerinnen würden sagen, Pause machen, chillen, erholen.“ Am Attersee hat er bereits eine Pension gebucht und will dort ein wenig Distanz zur Schule gewinnen. Bei der Verabschiedung im Theatersaal der 1952 erbauten Schule dankte Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle für die 36 Jahre an den Mädchenrealschulen in Lenzfried und am Hoffeldweg: „Sie zeigen eine besondere Liebe zum Beruf und das ist Liebe am Menschen.“ Kiechle ging auch auf zwei Jahre Pandemie mit vielen Vorschriften und Einschränkungen ein: „Mein besonderer Respekt gilt der Schulleitung und den Lehrern, wie hervorragend sie die Situation gemeistert haben.“

Kern selbst sprach von einer besonderen Herausforderung für die Verwaltung. Er geht mit einer inneren Zufriedenheit in den Ruhestand. In seinen Fächern Deutsch, Geschichte und Sozialkunde war er bis zuletzt aktiv: „Meine letzte Sozialkunde-Stunde habe ich kurz vor den Pfingstferien in einer Abschlussklasse gehalten.“ Er ist dankbar, in 36 Jahren über 3000 Schülerinnen auf ihrem Weg ins Berufsleben begleiten zu haben. „Wenn man sie später wieder trifft und ihren Lebensweg hört, ist das ein großer nachträglicher Lohn für die Arbeit.“

„Neben der Schule ist Fußball und hier der FC Bayern seine große Leidenschaft“, sagte seine Stellvertreterin und Nachfolgerin Manuela Holzer und spielte OB Kiechle den Ball zu. Der wiederum nannte Kern einen Torwart, der sich schützend vor seine Mannschaft stellt. Er lobte ihn als Stürmer, der mit immer neuen Ideen Tore schießt. Er würdigte ihn als Trainer, der die Schule mit Digitalisierung in eine höhere Liga führte und er nannte ihn einen Schiedsrichter, der, bevor er eine rote Karte zückt, erst ein vermittelndes Gespräch führt.

Manuela Holzer (36) freute sich über die Anwesenheit von Weihbischof Florian Wörner, der den Abschiedsgottesdienst in der Basilika St. Lorenz gefeiert hatte. Weitere Redner waren der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Schwaben, Bernhard Buchhorn und der Direktor des katholischen Schulwerks in Bayern, Dr. Peter Nothaft. Lobende Worte gab es von den Schülersprecherinnen Regina Ade und Laura Vidakov sowie der Elternbeiratsvorsitzenden Evelyn Heuvel und Sabine Müller. Für die Mitarbeiter übergaben Elisabeth Gerstle und Irina Druschinin Geschenke. Schülerinnen sorgten für Einlagen.

