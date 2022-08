Mark Forster in Buchenberg: Party pur - und ganz viel Liebe

Gestern Abend beim Open Air in Buchenberg: Sänger Mark Forster bezaubert beim Auftritt 5000 kleine und große Zuhörer. Die Fans singen die Hits begeisert mit.

15.08.2022 | Stand: 11:11 Uhr

„Endlich sind wir wieder auf Tour“: Mit Konfettibomben und Feuerwerk feierte Mark Forster in Buchenberg seine Rückkehr auf die Bühne - und mit ihm feierten über 5000 Fans. Groß und Klein jubelte zu den bekannten Liedern des 39-jährigen Sängers, der gemeinsam mit seiner Band nicht nur Party machte, sondern auch leisere Töne anschlug.

Bilderstrecke

Großer Jubel beim Auftritt von Mark Forster

1 von 23 2 von 23 3 von 23 4 von 23 5 von 23 6 von 23 7 von 23 8 von 23 9 von 23 10 von 23 11 von 23 12 von 23 13 von 23 14 von 23 15 von 23 16 von 23 17 von 23 18 von 23 19 von 23 20 von 23 21 von 23 22 von 23 23 von 23 Viele Familien reisten zum Konzert von Mark Forster nach Buchenberg. Im Vorprogramm trat Fidi Steinbeck auf. Bild: Ralf Lienert Viele Familien reisten zum Konzert von Mark Forster nach Buchenberg. Im Vorprogramm trat Fidi Steinbeck auf. Bild: Ralf Lienert 1 von 23 Buchenberg - Konzert - Mark Forster - Mark Forster setzt endlich seine LIEBE Open Air Tour aus dem Jahr 2019 fort, die mit über 50 ausverkauften Konzerten ein riesen Erfolg war. In seinem aktuellen und fünften Album „Musketiere“ singt er über sein persönliches Leben mit Songs wie „Nur ein ... Bild: Ralf Lienert Buchenberg - Konzert - Mark Forster - Mark Forster setzt endlich seine LIEBE Open Air Tour aus dem Jahr 2019 fort, die mit über 50 ausverkauften Konzerten ein riesen Erfolg war. In seinem aktuellen und fünften Album „Musketiere“ singt er über sein persönliches Leben mit Songs wie „Nur ein ... Bild: Ralf Lienert

„Liebe“ lautet der Titel seiner Open-Air-Tour – anknüpfend an sein 2018 erschienenes Studioalbum. Die Fans sangen bei Hits wie „194 Länder“, „Chöre“ und „Sowieso“ begeistert mit. Mark Forster präsentierte auch Lieder aus seinem Album „Musketiere“, das 2021 erschienen ist - unterlegt von einer Mega-Show. Am Abend zuvor waren die Fantastischen Vier in Buchenberg aufgetreten.

Ein ausführlicher Bericht zum Mark-Forster-Konzert folgt.