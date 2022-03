Freunde alter Vehikel strömen bei bestem Wetter zum Spezialisten für Schnauferl aus alten Zeiten. Auch die Ersatzteile sind bei den Besuchern begehrt.

27.03.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Bestes Wetter, warme Temperaturen, salzfreie Straßen – und Wochenende: Was liegt da näher, als den geliebten Oldtimer aus dem Winterschlaf zu wecken und eine Runde durchs frühlingshafte Allgäu zu fahren. Noch besser, wenn der Weg zum ersten Oldtimermarkt in Dietmannsried führt, auf dem man alte Fahrzeuge bestaunen und fachsimpeln kann, so manches Ersatzteil wie Getriebe, Hupen oder Scheinwerfer für das eigene Schnauferl oder zeitgemäße Accessoires wie alte Lederkoffer oder Benzinkanister findet.