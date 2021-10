Ministerpräsident Söder zeichnet Altusrieder aus

Für sein Engagement hat Matthias Kötz das "Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten" erhalten. Wofür sich der Altusrieder ehrenamtlich stark macht.

17.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Mit dem „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt“ hat Markus Söder ( CSU) den Altusrieder Matthias Kötz am vergangenen Dienstag in München ausgezeichnet. Kötz setzt sich seit Jahren für die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Kempten ein. Er war von 2000 bis 2018 Kirchenvorstand der Markuskirche, ist seit 2002 Ansprechpartner für das Magnushaus in Altusried und fährt seit 2015 den Gemeindebrief aus.

Für dieses Engagement wurde der 70-Jährige neben über 50 weiteren Ehrenamtlichen vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in der Allerheiligen-Hofkirche in München ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen soll laut der Staatskanzlei „öffentlichen Dank“ ausdrücken und wird an Personen verliehen, die seit mindestens 15 Jahren im kulturellen, sportlichen oder sozialen Bereich für die Allgemeinheit aktiv sind. (Lesen Sie auch: Eine Weitnauer Institution: Jetzt bleibt Matthias Mayer genug Zeit für seine Leidenschaft)

"Ein besonderes Erlebnis", Söder persönlich kennenzulernen

Kötz, der aus Dresden stammt und 1988 ins Allgäu kam, sagt über sein ehrenamtliches Engagement: „Ich versuche einfach, etwas zurückzugeben.“ Denn die Kirchengemeinde habe dem langjährigen Inhaber eines Kühlkost-Lieferdienstes damals die Kaution für seine Wohnung in Altusried geliehen. Der Rentner freut sich über das Ehrenzeichen und darüber, dass er Markus Söder nun einmal persönlich kennenlernen durfte. „Das war ein besonderes Erlebnis“, sagt der 70-Jährige.

Lesen Sie auch: "Jetzt wissen wir, was wir verpasst haben"- Wie eine Ehrenamtliche das Leben einer Marktoberdorfer Familie verändert hat