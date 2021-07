Das Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit. Erst vor neun Monaten sind sie in den Hoeflmayrpark gezogen. "Riesige Freude" über die Nähe zur Tochter in Krugzell.

07.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Noch kein Jahr ist es her, dass Marlis und Dieter Krohe nach Kempten gezogen sind. Im Oktober 2020 verlegten sie ihren Lebensmittelpunkt von Hildesheim ins Allgäu – tauschten ihre Eigentumswohnungen gegen eine Unterkunft im Betreuten Wohnen des Hoeflmayrparks. Die Region kennen sie dennoch gut, verbrachten sie doch regelmäßig ihren Urlaub bei Tochter Katrin in Krugzell. An diesem Mittwoch feiern sie Diamantene Hochzeit.