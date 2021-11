Ziemlich schräg: Reden ohne Maske im Stadtrat Kempten

Wer während der Stadtratssitzung in Kempten etwas trinkt oder spricht, darf die Maske abnehmen. Ziemlich seltsam findet das unser Autor.

21.11.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Keine Frage: Geht’s ums Geld, sind gründliche Beratungen nie verkehrt. Zum Beispiel wenn daheim die Frage ansteht, ob vor der nächsten Fußball-WM ein größerer Fernseher wichtiger ist oder ein moderner Kontaktgrill. (Die Antwort ist klar – oder?) Auch Kemptens Finanzausschuss berät gern und lang, wenn es um den Etatplan 2022 geht. Die jüngste Sitzung dauerte über fünf Stunden. Dennoch reichte die Zeit nicht, das geplante Pensum abzuarbeiten. Die Gründe? Vielfältig. (Lesen Sie auch: Stadträte wollen in Kempten mehr Werbung für die Corona-Impfung)

Eine stringentere Sitzungsführung könnte reingrätschen, wenn eine Abteilung ihren Teiletat besonders künstlerisch in 2000-Euro-Häppchen präsentiert. Und die Beratungen der Stadträte laufen gern mal nach einer bekannten Devise: Alles gesagt, nur nicht von jedem. Erschwerend hinzu kommt der Plätschernde-Bach-Effekt: Verhält sich bei Einzelnen die Menge der Redebeiträge indirekt proportional zur Bedeutung der Partei (nach Wählerstimmen), wächst die Gefahr, dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt. Menschen, die neben einem Bach wohnen, kennen das.

Beim Sprechen und Trinken die Maske abnehmen

Vielleicht liegt es aber auch an einem verqueren Belohnsystem. Die FFP2-Maske abnehmen darf im Sitzungssaal, wer trinkt oder redet. Das ist schon ziemlich schräg. Das eine führt zu vermehrten Toilettengängen, das andere zu erhöhtem Aerosol-Ausstoß. Was zu einer Frage führt: Ist es in der aktuellen Lage der Pandemie sinnvoll, ausgerechnet beim Reden die Maske abzunehmen?

Lesen Sie auch: Hohe Personalkosten: 70 zusätzliche Stellen im Rathaus Kempten