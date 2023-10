Max Boneberger kandidiert in Altusried als Bürgermeister

Der 41-jährige Logistiker der Bundeswehr engagiert sich seit fünf Jahren als Ortsbürgermeister von Rohrdorf. CSU- und Freie-Wähler-Fraktion unterstützen ihn.

10.10.2023 | Stand: 10:05 Uhr

Max Boneberger kandidiert als Bürgermeister in Altusried. Das gaben die Gemeinderatsfraktionen von CSU und Freien Wählern (FW), die Boneberg unterstützen, am Dienstag bekannt. Der 41-Jährige ist laut Mitteilung in Isny geboren und aufgewachsen. Während der vergangenen fünf Jahre engagierte er sich dort ehrenamtlich als Ortsbürgermeister von Rohrdorf. Boneberger ist Betriebswirt und derzeit als Offizier und Logistiker bei der Bundeswehr tätig.

Eine Bürgermeisterwahl ist in Altusried nötig geworden, nachdem der amtierende Rathauschef Joachim Konrad (CSU) am Sonntag in den bayerischen Landtag gewählt wurde. Seine Amtszeit endet mit der Vereidigung als Landtagsmitglied, die voraussichtlich am 30. Oktober stattfindet. Danach übernimmt zweite Bürgermeisterin Dr. Eva Wirthensohn ( FW) die Geschäfte im Rathaus. Einen neuen Bürgermeister wählen die Altusrieder voraussichtlich im Januar.