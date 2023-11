Max Boneberger kandidiert in Altusried

CSU und Freie Wähler nominieren den 41-jährigen Rohrdorfer einstimmig für die Wahl am 28. Januar. Bis 7. Dezember können noch Wahlvorschläge eingehen.

24.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

In einer gemeinsamen Nominierungsversammlung haben die Freien Wähler und die CSU Altusried-Krugzell am Donnerstag Max Boneberger zum gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters von Altusried gewählt. Das Votum fiel einstimmig aus.

Dr. Eva Wirthensohn von den Freien Wählern und Matthias Kreutzer von der CSU zeigten sich laut einer Mitteilung höchst zufrieden, einen gemeinsamen Kandidaten für die am 28. Januar stattfindende Bürgermeisterwahl präsentieren zu können. Sie betonten das gute Miteinander der Parteien in den vergangenen Wochen und Monaten.

Ehemaliger Bürgermeister Kammel schlägt Boneberger vor

Hans-Jörg Dorn bat die Versammlung als Wahlleiter um Vorschläge für die Kandidatur. Der ehemalige Bürgermeister von Altusried, Heribert Kammel, schlug daraufhin Max Boneberger vor. Schließlich sprachen alle Teilnehmenden der Nominierungsversammlung in geheimer Wahl Max Boneberger ihr Vertrauen aus, der damit offizieller Kandidat für die Bürgermeisterwahl wird. (Lesen Sie auch: Max Boneberger möchte in Altusried kandidieren: Von Berufs wegen hat er das Budget im Blick)

Boneberger bedankte sich laut Mitteilung für das entgegengebrachte Vertrauen, wies aber zugleich darauf hin, dass mit seiner Nominierung lediglich ein erster Schritt gemacht sei: „Erst am Wahltag kann eine Wahl gewonnen werden.“ Der Rohrdorfer ist gelernter Zimmerer. Aktuell ist er als Logistik-Offizier in Koblenz stationiert und für die Materialplanung im Sanitätswesen zuständig. In den nächsten Wochen wird er sich in den Ortsteilen vorstellen sowie Konzerte oder Weihnachtsmärkte besuchen, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.

Joachim Konrad in den Landtag gewählt

Einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin zu wählen, ist in Altusried nötig geworden, nachdem der ehemalige Bürgermeister Joachim Konrad im Herbst für die CSU in den bayerischen Landtag gewählt worden war. Noch bis zum 7. Dezember können potentielle Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Altusried bestimmt werden.