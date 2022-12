Maxi Schafroth in der Bix Box in Kempten: Der Allgäuer Kabarettist begeistert 2600 Zuschauer

Kabarettist Maxi Schafroth nimmt in Kempten die Allgäuer auf die Schippe: 2600 begeisterten Big-Box-Zuschauern erläutert er, wie man von ihnen sparen lernt.

29.12.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Wenn dem gemeinen Allgäuer gesagt wird, er sei ein Schwabe, dann kann die gute Stimmung schon mal kippen. Oder besser konnte. Zumindest der Unterallgäuer Kabarettist Maxi Schafroth, der mit seinem aktuellen Programm „Faszination Bayern“ in der Kemptener Big Box auftrat, hat seine Meinung mittlerweile geändert, was die Schwaben-Zugehörigkeit angeht. Denn in einer Zeit, in der das Sparen oberste Priorität hat – von wem könnte man da besser lernen als von den Schwaben, und damit auch von den Allgäuern? Jammern über 19 Grad im Büro? „So weit haben wir die Heizung gar nie hochgedreht“, beteuert der Kabarettist. Die 2600 Zuschauer pflichten Schafroth mit viel Applaus bei.

