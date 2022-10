Der Meckatzer Bräu-Engel in der Stiftsstadt in Kempten hat vorübergehend geschlossen. An neue Pächter stellt die Brauerei hohe Ansprüche.

07.10.2022 | Stand: 16:16 Uhr

Der Meckatzer Bräu-Engel in der Prälat-Götz-Straße hat vorübergehend geschlossen. Die Brauerei sucht nach dem Aus der bisherigen Betreiber, die für eine Stellungnahme nicht zu erreichen waren, intensiv nach einem neuen Pächter. An den wiederum hat das Unternehmen gewisse Ansprüche.

