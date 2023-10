Mehr Bedürftige aber weniger Spenden fordern Kemptener Tafelläden heraus

Die Tafel des Roten Kreuzes in Kempten zieht Bilanz: Spenden gehen zurück, doch die Hilfe wird gebruacht. Ehrenamtliche sind dringend gesucht.

06.10.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Mehr Menschen, die Lebensmittel benötigen, aber weniger Spenden – diese Bilanz zieht Markus Wille, Koordinator der Tafelläden des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) für Kempten. Knapp zehn Prozent mehr Kundinnen und Kunden als noch im Vorjahr kommen laut Mitteilung des BRK Kempten-Oberallgäu in die Tafelläden in der Memminger Straße 114, der Magnusstraße 16 und der Landwehrstraße 11.

Rentner, Familien und Geflüchtete kommen besonders häufig zur Tafel in Kempten

„Wir versorgen derzeit etwa 450 Menschen pro Tag mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfes“, sagt Wille – darunter finanziell schlecht gestellte Rentner (40 Prozent), Geflüchtete (30 Prozent) und junge Familien sowie Alleinerziehende (30 Prozent). Hinzu kommen knapp 100 ukrainische Familien. 500 Tonnen an Lebensmitteln, Getränken und Hygieneartikeln gibt das BRK pro Jahr aus.

Er bemerke einen Umbruch im Spendenverhalten, sagt Wille: „Wir merken bei den Sachspenden, dass Discounter bereits beginnen, Obst und Gemüse selbst günstiger zu verkaufen. Überdies werden Molkerei- und Kühlprodukte aus versicherungsrechtlichen Gründen mitunter lieber entsorgt als gespendet.“ Dabei stünde in Kempten ein Kühltransporter zur Verfügung, die Kühlkette könne also ordnungsgemäß eingehalten werden. Warenspenden für die Tafelläden zu beschaffen, sei mit zunehmendem Aufwand verbunden.

Weniger Spenden und weitere Fahrten fordern Ehrenamtliche des BRK

Außerdem seien immer weitere Fahrten nötig, um Spenden abzuholen, und auch die Transportkosten steigen Wille zufolge. „Nur dank Geldspenden können wir die Unkosten wie Speditions- und Spritkosten decken und die tägliche Ausgabe gewährleisten.“

Resi und Karl Weiß leiten schon seit vielen Jahren den Tafelladen des BRK in Sankt Mang. Bild: Markus Wille

In der Wärmestube neben dem Tafellager des BRK (Haubenschloßstraße 12) werden außerdem Großspenden zu Frühstück und Mittagessen verarbeitet. 120 Ehrenamtliche sind in Kempten von der Warenabholung bis zur Lebensmittelausgabe im Einsatz. „Sie leisten dabei im Jahr rund 24.000 Stunden Arbeit, für die sie ihre persönliche Freizeit opfern“, sagt Wille.

Info: Mehr Infos zur Tafel in Kempten und zur Möglichkeit, sich dort zu engagieren unter Telefon 0831/52292-41 und per Mail an wille@kvoa.brk.de