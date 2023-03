Mehr Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen: Das Förderprogramm "Bike and Ride" kommt in Waltenhofen-Oberdorf nicht in die Gänge

Die Deutsche Bahn will mit der „Bike and Ride Offensive“ die Verkehrswende vorantreiben. Doch das Verfahren dauert in Waltenhofen schon über ein Jahr.

10.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Park and Ride“-Plätze, die Autofahrer zum Umstieg auf den Zug motivieren sollen, gibt es schon länger. Mit der „Bike and Ride Offensive“ fördert die Deutsche Bahn auch die Einrichtung von Fahrradabstellplätzen an Bahnhöfen. Das Prinzip: Zum Bahnhof radeln, Fahrrad abstellen und mit dem Zug weiter. 70 Prozent der Kosten übernimmt das Bundesumweltministerium. Waltenhofen stellt jetzt einen Förderantrag für zwei überdachte Abstellplätze am Bahnhof Oberdorf. Doch das Verfahren dauert bereits über ein Jahr.

