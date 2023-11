Mehr Flüge am Wochenende: Lockerungen für Flugplatzbetrieb in Durach beschlossen

Weniger Maschinen starten und landen in Durach. Regeln aus 1972 soll sich ändern und Flugstunden auch wochenends möglich machen. Gremium sorgt sich um Lärm.

08.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Immer weniger Maschinen starten und landen am Flugplatz in Durach. Damit der Flugplatz nicht in eine finanzielle Schieflage kommt, wollen die Betreiber einiges ändern. Flugschülerinnen und -schüler sollen in Zukunft auch an Wochenenden und Feiertagen ihre Runden drehen dürfen, stellte Geschäftsführer Konstantin Hadrossek dem Gemeinderat vor. Im Gremium sorgte das für Diskussionen. Denn manche Nachbarn seien schon jetzt besonders belastet. Hadrossek sagte: "Das wissen wir und darauf wollen wir weiter Rücksicht nehmen." Gerade was den Lärm betreffe, mache der Einsatz von leiseren Elektro-Flugzeugen einen Unterschied.

