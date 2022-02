Mehr Infektionen, mehr Frust: Die Lage im Klinikum und was Demonstranten auf die Straße treibt

Die Corona-Inzidenz ist so hoch wie nie. Parallel dazu steigt in Kempten die Zahl der Demonstranten. Was treibt sie gerade jetzt an?

02.02.2022 | Stand: 18:35 Uhr

Immer mehr Menschen infizieren sich aktuell mit dem Corona-Virus. Die hochansteckende Omikron-Variante ließ die Zahlen in Kempten und im Oberallgäu zuletzt in die Höhe schnellen. Gleichzeitig scheint der Frust über die Maßnahmen anzuschwellen: Die Corona-Demos locken vor Ort derzeit mehr Menschen als bislang auf die Straße. Vergangene Woche zogen etwa 2500 Frauen und Männer durch Kempten, an diesem Montagabend waren es trotz Schnee, Wind und Kälte rund 1500. Was bewegt die Demonstranten? Und wieso schließen sich den Protesten gerade zu dem Zeitpunkt mehr Menschen an, an dem sich das Virus so rasant verbreitet?

Demonstrant kritisiert den "Zick-Zack-Kurs" der Politiker bei der Corona-Pandemie

Blaulicht reflektiert in den Fenstern. Lautstark dröhnt Musik aus Lautsprechern, dazu ein Klangteppich aus Ratschen, Kuhschellen und Trillerpfeifen. Und immer wieder hunderte Stimmen, die im Chor ein „Friede – Freiheit – Selbstbestimmung“ durch die Straßen schicken. Auf dem Banner, das Demonstranten an diesem Abend an der Spitze des Zuges tragen, steht in blauen Buchstaben: „Für eine freie Impfentscheidung“. Diese fordert auch ein Oberallgäuer, der eigenen Angaben zufolge das erste Mal bei einer Corona-Demo dabei ist. Ja, man dürfe ihn namentlich zitieren, sagt er im Gespräch am Rande des Protestzugs. Später am Abend teilt er dann mit, dass er seinen Namen doch nicht in der Zeitung lesen will.

Der Demonstrant engagiert sich seit vielen Jahren in der CSU, mit Blick auf die Pandemie kritisiert er den „Zick-Zack-Kurs“ der Politiker, auch seiner eigenen Parteikollegen. Dass die Demos umstritten sind und er womöglich Schulter an Schulter mit Rechten und Corona-Leugnern protestiert, das nimmt der CSUler in Kauf? Er wisse nicht, was im Kopf eines anderen Menschen vor sich geht, antwortet er. Aber aus seinem Bekanntenkreis hätten sich schon vor ihm mehrere den Versammlungen angeschlossen. Und auf die träfen die Vorwürfe keineswegs zu, sagt der Oberallgäuer. Deswegen habe er sich an diesem Abend spontan entschieden, nach der Arbeit „mitzuspazieren“.

Denn so bezeichnen die Teilnehmer ihren Protest mittlerweile: als Spaziergänge. Diese hatten klein angefangen, wurden aber immer größer – und dennoch zunächst nicht wie gesetzlich vorgeschrieben als Versammlungen angemeldet. Hunderte Menschen zogen durch die Stadt. Es kam zum Teil zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, weil „Spaziergänger“ deren Sperre ignorierten. (Das könnte Sie auch interessieren: Anzeigen bei Corona-Demos: Jeder Siebte nicht von hier)

Kemptens Stadtdirektor Wolfgang Klaus: "Chaotische Zustände, bei denen niemandem recht wohl war"

Der Kemptener Stadtdirektor Wolfgang Klaus spricht rückblickend von „chaotischen Zuständen, bei denen niemandem recht wohl war“. Auch den Protestierenden nicht. In Gesprächen mit der Stadt erklärten sich schließlich eine Frau und ein Mann bereit, als Versammlungsleiter aufzutreten, sagt Klaus. Mittlerweile das zweite Mal in Folge. „Auch sie haben nach einem Rahmen gesucht, der geschützt werden kann.“ Im Kooperationsgespräch mit Stadt, Polizei und Versammlungsleitern einigte man sich in den vergangenen zwei Wochen auf Routen, die nicht durch die Fischerstraße führten, wo unbeteiligte Passanten kaum Möglichkeit hätten auszuweichen. Die Stadt verzichtete unter Maßgabe der Abstandsregeln auf eine Maskenpflicht. „Für den Gewinn, dass die Versammlungen im sicheren Rahmen stattfinden, ist das als Preis vertretbar“, sagt Klaus. Die Versammlungsleiter wollten dazu am Mittwoch nichts sagen.

Der Plan scheint aufgegangen: Beide Versammlungen seien friedlich verlaufen, sagt Josef Ischwang, Leiter der Kriminalpolizei in Kempten. Dem Staatsschutz seien unter den Protestierenden keine Extremisten aufgefallen. „Bei der Menge vermag ich nicht auszuschließen, dass nicht doch Einzelne dabei sind“, sagt Ischwang. Aber sie treten zumindest nicht aktiv in Erscheinung. Am Montag zu sehen waren eine Deutschlandfahne mit der Aufschrift „Wir sind das Volk“ sowie gelbe Flaggen mit Schlangen. Hierbei handelt es sich laut Ischwang um ein Erkennungszeichen aus der amerikanischen Revolution. „Das scheint die ,Querdenker-Szene‘ für sich entdeckt zu haben.“ Dieser seien auch die Organisatoren zuzuordnen. Zuletzt hätten sie es aber geschafft, verstärkt Menschen „aus dem bürgerlichen Spektrum“ zu mobilisieren.

Worum sich Demo-Teilnehmer sorgen und was sie fordern

Keiner der an diesem Abend von uns Befragten leugnet, dass es das Corona-Virus gibt. Auch die Immenstädterin Sarah Diem nicht. Sie sorge sich wegen der „gesellschaftlichen Spaltung“ und vermisse einen „ehrlichen Diskurs“. Jeder soll selbst entscheiden dürfen, ob er oder sie sich impfen lässt, fordert die 34-Jährige. Und diese Entscheidung müsse akzeptiert werden.

Weiter hinten im Zug sticht ein Mann mit Klausen-Kostüm aus der Masse heraus. Simon Dirr trägt ein laminiertes Papier mit der Aufschrift „Ohne uns ist’s still – alle brauchen Brauchtum“ durch die Straßen. Bisher habe er alle Corona-Maßnahmen mitgetragen und als sinnvoll erachtet, sagt der 30-Jährige aus Börwang. Doch jetzt passen die Vorgaben seiner Ansicht nach nicht mehr mit der Infektionslage zusammen. Am meisten litten die Kinder, sagt der mehrfache Vater. Zwei Jahre lang hintereinander fiel etwa der Nikolausbesuch aus.

Die Corona-Maßnahmen werden immer wieder damit begründet, dass das Gesundheitssystem ansonsten zu kollabieren droht. Tatsächlich liegen in den Krankenhäusern in Kempten und in Immenstadt aktuell weniger Corona-Patienten auf der Intensivstation, da Infektionen mit Omikron in der Regel milder verlaufen. „Allerdings erkennen wir bereits wieder einen Anstieg der Anzahl von Covid-Patienten auf den Normalstationen, innerhalb einer Woche von 24 auf über 30“, sagt Dr. Florian Wagner, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Kempten. Seit Mitte Januar könnten wegen Corona verschobene Operationen wieder stattfinden. Geplant sei, noch mehr „elektive“, also zeitlich aufschiebbare, Eingriffe vorzunehmen. „Sofern die Anzahl an Covid-Patienten und die Personalausfälle durch Quarantäne das zulassen.“

