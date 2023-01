Mehr junge Menschen in Not: Stadtjugendamt Kempten will neue Lösung mit dem Gerhardinger Haus

Mehr Kinder und Jugendliche in Kempten benötigen Platz in einer Wohngruppe. Auch steigende Fluchtzahlen und Personalmangel stellen das Jugendamt vor Hürden.

26.01.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung, weniger Plätze für junge Menschen in Not – vor diesem Problem steht das Jugendamt der Stadt Kempten. Bis zu zehn Einrichtungen müssten Mitarbeitende teils abtelefonieren, um einen freien Platz zu finden, sagt Amtsleiter Jochen Greißl im Jugendhilfeausschuss. „Es muss sich etwas ändern, damit wir künftig weiter schnell handeln können.“ Durch eine Kooperation mit dem Gerhardinger Haus will das Jugendamt einen Platz an 365 Tagen im Jahr für Kinder in Not sichern.

