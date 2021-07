Mehrere Corona-Fälle nach Abi-Feier an Kemptener Gymnasium - rund 100 Personen in Quarantäne

Nach einer Abi-Feier an einem Kemptener Gymnasium wurden positive Corona-Fälle bekannt. Durch kleinere Feiern im Anschluss ist die Zahl noch gestiegen.

23.07.2021 | Stand: 11:40 Uhr

Laut Landratsamt Oberallgäu handelte es sich zunächst um fünf Fälle, die zumindest teilweise nichts miteinander zu tun haben. Eine Gemeinsamkeit ist, dass die fünf betroffenen Personen an der Abi-Feier teilnahmen. Doch bei den fünf Fällen blieb es nicht: Nach der offiziellen Feier gab es einige kleinere Feste, die zu weiteren Corona-Fällen geführt haben.

So gebe es laut Landratsamt mittlerweile insgesamt zwölf Fälle in diesem Zusammen. Und die hätten wiederum viele weitere Kontakte gehabt bei privaten Treffen, bei Fußball-, Basketball- und einem Volleyballspiel. "Die rund 100 engen Kontaktpersonen der bisher bekannten Fälle sind alle umgehend ermittelt worden und in Quarantäne." Doch weitere Folgefälle seien derzeit nicht auszuschließen, die Situation werde weiterhin genau beobachtet.

