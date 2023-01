Mehrwegpflicht seit 1. Januar: Gastronomen wie Behörden in Kempten und im Oberallgäu sind nur bedingt vorbereitet

Seit Jahresbeginn muss es für Essen zum Mitnehmen in Plastikverpackungen Alternativen geben. Wer Lösungen gefunden hat und wie diese aussehen.

09.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Salat in der Kunststoffschale, Nudeln in der Styroporbox, Kaffee im To-Go-Becher – dafür sollen Gastronomen seit diesem Jahr eine mehrfach nutzbare Alternative anbieten. Ziel ist, den Plastikmüll zu reduzieren. Dass die sogenannte Mehrwegangebotspflicht kommt, ist seit einigen Monaten bekannt. Gastronomen im Oberallgäu und in Kempten sind aber nur bedingt vorbereitet. Und auch die Behörden, die kontrollieren sollen, ob es ein Mehrweg-Angebot gibt, sind noch nicht startklar. Diejenigen, die Mehrweg-Verpackungen anbieten, tun das meist schon länger.

