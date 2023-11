Melissa Naschenweng kommt 2024 nach Kempten

Melissa Naschenweng kommt 2024 in die Big Box Allgäu - Kartenvorverkauf ist im Gange - alle Informationen dazu.

10.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Im Dezember stehen schon einige Events in der Big Box Allgäu an: Nussknacker & Schwanensee, oder The 12 Tenors, aber auch für 2024 kann man schon Tickets ergattern. Wie für Melissa Naschenweng, die Mitte Oktober 2024 nach Kempten kommt.

Wann tritt Melissa Naschenweng in der Big Box Allgäu auf?

Melissa Naschenweng reist 2024 mit ihrer BERGBAUERNBUAM-Tour durch Deutschland. Mitte Oktober macht sie damit Halt in Kempten. Genauer gesagt am 17. Oktober um 20 Uhr.

17. Oktober 2024 20 Uhr voraussichtlich Einlass ab 19 Uhr



BERGBAUERNBUAM-Tour: Was einen erwartet

Die 33-jährige Naschenweng tritt in Lederhosen und viel Pink auf. Auf die Fans und Besucher wartet viel Party und die Kärtnerin wird dabei von ihrer Band begleitet. Auch bei den ernsteren Liedern. Und für die kleinen Fans gibt es in der Big Box Allgäu einen Bereich vor der Bühne.

Was kostet das Ticket für den Tourhalt in Kempten?

Die Tickets fangen bei 49,50 Euro an, das teuerste kostet 89,50 Euro, beinhaltet aber auch nen Tourpass mit Lanyard:

Kategorie 4: 49,50 Euro

49,50 Euro Kategorie 3: 59,50 Euro

59,50 Euro Kategorie 2: 74,50 Euro

74,50 Euro Kategorie 1: 79,50 Euro - beinhaltet Stehplatz Front of Stage, Tourpass und Lanyard

79,50 Euro - beinhaltet Stehplatz Front of Stage, Tourpass und Lanyard Kategorie 5: 89,50 Euro - behinhaltet Sitzplatz, Tourpass und Lanyard

Sie sind entweder über die Big Box Kempten erhältlich, aber auch im Ticketshop der Allgäuer Zeitung (telefonisch 0831 / 206 55 55).

Anfahrt zur Big Box Allgäu

Zur Big Box Kempten kann man entweder per Zug oder mit dem Auto anreisen. Der Hauptbahnhof Kempten liegt nur rund 15 Gehminuten von der Big Box Kempten.

Parken beim Auftritt von Melissa Naschenweng 2024

Wer mit dem Auto anreist, braucht auch einen Parkplatz. Man kann im Parkhaus des Forum Allgäu parken. Dieses hat bis zu 90 Minuten nach Veranstaltungsende geöffnet, ist allerdings kostenpflichtig. Ebenso gilt das auch für den Parkplatz neben der Allgäu-Halle.

