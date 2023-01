Galeria Karstadt Kaufhof: Das Bangen hält an - Kemptens OB will mit Konzernchef sprechen

Wird die "Galeria Karstadt Kaufhof"-Filiale in Kempten geschlossen? Oberbürgermeister Kiechle will mit dem Konzern-Chef sprechen. Wann fällt die Entscheidung?

20.01.2023 | Stand: 08:06 Uhr

Das Bangen hält an: Noch immer ist unklar, welche Standorte von der aktuellen Schließungswelle bei Galeria Karstadt Kaufhof betroffen sind. Auch die Zukunft des Kemptener Kaufhauses ist weiter ungewiss. Oberbürgermeister Thomas Kiechle hofft aber auf eine Entscheidung in den nächsten Tagen. Das habe man ihm signalisiert. Davor stehe aber noch ein Gespräch an.

Kiechle sei nach Absprache mit der Hausleitung des Kemptener Standorts gerade in Terminabstimmung mit Galeria-Chef Miguel Müllenbach. Bei diesem will der OB seine Unterstützung anbieten, etwa wenn es um die Nachnutzung bereits leer stehender Flächen geht, sagt er.

Galeria Kaufhof in Kempten: Oberbürgermeister Kiechle will mit Konzern-Chef sprechen

Dabei denke er beispielsweise an den Bereich im Untergeschoss, der seit dem Auszug des Lebensmittelmarkts frei geblieben ist. Auch falls Bauarbeiten anstehen sollten, wolle die Kemptener Stadtverwaltung unterstützen.

Spezifische Angebote seien seiner Ansicht nach sinnvoller als einen allgemeinen Brief zu schreiben, sagt Kiechle. Und wichtig sei auch weiterhin, die nördliche Innenstadt zu stärken, damit sie attraktiv bleibt.

