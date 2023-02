"Menschen fürchten sich und sind verzweifelt": Kemptener helfen Erdbebenopfer in Syrien

Das Aktionsbündnis Allgäu hilft Erdbebenopfern in Aleppo in Syrien. Transport bringt medizinische Güter und Kinder-Winterkleidung.

19.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Die Menschen sind verzweifelt und fürchten sich“, beschreibt Wolfgang Strahl die Situation im syrischen Aleppo. Dort hilft das Aktionsbündnis Allgäu (ABA) nach dem Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Die Allgäuer Blaulichtverbände arbeiten neben der Hilfe für Menschen in der Ukraine und Moldau einmal mehr mit den Salisianern Don Bosco zusammen.

Einer der Helfer vor Ort ist Wolfgang Wedan: „Die Situation ist herzzerreißend - Elend wohin man schaut.“ Der Steirer ist ein ausgewiesener Experte im Katastrophen-Management, doch das Leid der vom Erdbeben betroffenen Kinder und ihrer Familien macht ihn unglaublich betroffen. Lesen Sie auch: Erdbeben in der Türkei und Syrien: Nach der Katastrophe wollen viele Menschen aus Kempten helfen.

Kleidung und medizinische Hilfsgüter bringen die Allgäuer Helfer nach Syrien

„Umso wichtiger ist es, dass die Hilfe bei den Menschen in Syrien tatsächlich jetzt ankommt“, sagt ABA–Vorsitzender Strahl. Garanten dafür sind die Don Bosco Schwestern und Salesianer Don Boscos. Am Freitagmorgen brachten Schwestern aus dem Libanon viele wichtige Hilfsgüter darunter Lebensmittel, warme Kleidung und Schuhe. „Die Nacht war eiskalt, die Don Bosco Schwestern haben aktuell keinen Strom. Es gab viele kleine und ein größeres Nachbeben mit der Stärke von 5,2. Es ist extrem gefährlich hier. Die Menschen fürchten sich und sind verzweifelt“, sagt Wedan zur Lage in Aleppo.

„Im Haus der Salisianer werden derzeit 400 Erdbebenopfer versorgt, sie haben alles verloren“, sagt Strahl. Im Allgäu laufen derzeit die Vorbereitungen für einen Hilfstransport mit hochwertigen Gütern. Auf den 40-Tonnen-Sattelschlepper werden gerade fabrikneue Kinder-Winterkleidung und medizinische Hilfsgüter für ein Krankenhaus in Aleppo verladen. Die Kosten für die 3000-Kilometer-Reise liegen bei 13.000 Euro. Hier hofft er auf Hilfe der Allgäuer Serviceclubs wie Lions und Rotary.

Das Aktionsbündnis braucht auch noch Geld für weitere Transportkosten: „Artikel des täglichen Bedarfs werden in Damaskus, Beirut und im Libanon besorgt und nach Aleppo gebracht. Das sind kürzere und günstigere Wege.“