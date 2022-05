Menschen mit Behinderung: „Wir werden immer wieder vergessen“

Friedhelm Hopp kritisiert, dass in Kempten behindertengerechte Parkplätze versetzt oder abgebaut würden. Die Stadt weist das zurück. Was sich aktuell tut.

30.05.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Friedhelm Hopp ist unzufrieden. An mehreren Stellen in der Stadt falle ihm auf, dass Parkplätze für Menschen mit Behinderung verschwinden – etwa am Bahnhof. Er hat eine Gehbehinderung, ist auf einen Rollstuhl und damit darauf angewiesen, möglichst nah an den Eingang eines Gebäudes heranzukommen. Auch an einer gut lesbaren, leicht verständlichen Übersicht der Parkplätze auf der Webseite der Stadt fehlt es seiner Ansicht nach. Sowohl das Tiefbauamt als auch der Beirat für Menschen mit Behinderung versichern jedoch, dass die Parkplätze stetig ausgebaut werden: 120 sind es aktuell.

