09.05.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Der Nachwuchs schwindet, vor allem in der Stadt und vor allem durch die Corona-Pandemie“, sagt Gabriel Hundbiß. Der 23-Jährige ist seit seiner Jugend bei der Feuerwehr in Sankt Mang aktiv und will andere junge Menschen für seine Leidenschaft begeistern. Dafür nutzen die Feuerwehren in Kempten auch die Sozialen Medien – und der Löschzug aus Sankt Mang sogar die Video-Plattform TikTok. „Über die App wollen wir einen Einblick in unseren Feuerwehralltag und das Vereinsleben geben“, sagt Hundbiß.

Die Feuerwehr Sankt Mang sucht über die Videos nach Nachwuchs

In bis zu 60-sekündigen Videos zeigen die Vereinsmitglieder als „firefighter_4“ Fahrten zu Einsätzen und Rettungsaktionen mit der Drehleiter. Pro Video sehen ihnen dabei bis zu 500 000 Menschen zu. „Wir haben nicht erwartet, dass sich so viele Menschen für die Feuerwehr interessieren“, sagt Hundbiß.

Mit den Videos wollen sie aber keinesfalls besonders schlimme Szenarien in die Öffentlichkeit bringen. „Im Gegensatz zum Gaffertum schützen wir die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen“, sagt Florian Lay. Er ist für die Öffentlichkeitsarbeit aller Kemptener Feuerwehren zuständig.

„Gestartet ist es als Spielerei und noch ist es auch kein offizieller Account“, sagt Hundbiß. Das erste Video einer Einsatzfahrt stellte er im Oktober 2019 online. Mit der Corona-Pandemie nutzten auch immer mehr Menschen in Deutschland die App. „Vor allem viele junge Menschen können wir über die Videos erreichen“, sagt Hundbiß. Zukünftig wollen sie hier – wenn es die Corona-Regeln erlauben – noch viel mehr zeigen, denn zum Feuerwehralltag gehören für Hundbiß auch Übungen oder gemütliche Abende mit den Kameraden dazu.

Schon einige Menschen haben sich über die Sozialen Medien bei ihnen gemeldet und möchten der Feuerwehr beitreten. Das freut die Kameraden. „Je mehr dabei sind, desto besser ist es und desto mehr Spaß macht die Feuerwehrarbeit auch“, sagt Lay.

Das Bier-Lager von Schäffler Bräu sehen auf TikTok über eine Million Menschen

Auch Schäffler Bräu aus Missen wird auf TikTok immer bekannter. „Sogar beim Bäcker sprechen mich die Menschen auf unsere TikTok-Videos an“, sagt Inola Kremer. Die 21-Jährige absolviert bei der Brauerei ihr Verbundstudium im Bereich Tourismusmanagement und hatte die Idee für die Videos. „Wir wollten das einfach mal ausprobieren und haben wahnsinnig viel Spaß an den Dreharbeiten.“ Von der Herstellung des hauseigenen Gins über die Vorbereitungen in der Küche des Gasthofs bis hin zum Lager mit unzähligen Bierkisten zeigen die Mitarbeiter ihren Betrieb.

„Am meisten sind die Menschen wohl von unserer Rollbahn fasziniert“, sagt Kremer. Das habe sie selbst gewundert, ist es für sie doch ganz alltäglich, darüber Bier aus dem Lager zu den Kunden zu bringen. Im Schneidersitz auf einer Kiste sitzend oder durch die Beine der Kollegin fahrend – auf der Rollbahn präsentieren sich Kremer und die anderen Mitarbeiter in kreativen Posen. Das kommt bei den Zuschauern an. Bis zu 1,1 Millionen Menschen sehen die Videos von „schaeffler.braeu“.

„Bei der Arbeit kommen uns immer lustige Ideen, die wir dann spontan für die Videos verwenden.“ Angefangen habe all das, als der Gasthof auf der Suche nach einer Aktion zum Valentinstag 2021 war. Seitdem kann Kremer immer mehr Kollegen für die Videos begeistern. Sie sagt: „Auch wenn es gut für unsere Außenwirkung ist, geht es hauptsächlich um den Spaß.“

Auf TikTok hat Landwirtschaft aus Isny viele Fans

In den vergangenen Jahren hat es viele negative Schlagzeilen in Verbindung mit Landwirtschaft gegeben, auch deshalb ist Stefanie Wolf aus Haubach bei Isny auf TikTok aktiv: „Ich will zeigen, dass Landwirtschaft auch positiv sein kann und es unseren Tieren gut geht.“ Als „steffi.1703“ gibt sie auf der Video-Plattform TikTok Einblicke in ihr Leben.

Aufgewachsen ist die 18-Jährige auf dem Milchviehbetrieb ihrer Eltern und sie macht gerade selbst eine Ausbildung zur Landwirtin. „Das ist mein Leben und meine Leidenschaft, ich will zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert“, sagt sie. Sie nimmt ihre Zuschauer mit zu der Arbeit auf dem Feld, zum Melken in den Stall und zeigt, wie sich Kälber nach der Geburt entwickeln.

Über solche Videos könne man eigenes Wissen weitergeben, aber auch viel dazu lernen. „Viele Landwirte auf der ganzen Welt nutzen TikTok, so sieht man auch, wie die Arbeit in anderen Betrieben aussieht.“

Ihr erfolgreichstes Video haben über 41 000 Menschen gesehen. Darin spaziert sie mit zwei Kühen über einen Feldweg, im Hintergrund sind grüne Allgäuer Wiesen zu sehen. „So bin ich aufgewachsen und viele andere Dorfkinder auf TikTok können sich damit identifizieren.“

Luca Engstler zeigt auf TikTok Videos von der Rennstrecke

Beim Einsteigen in den Rennwagen, beim Training vor dem Haus seiner Eltern in Wildpoldsried oder auf dem Weg zum Flugzeug – fast immer, wenn Rennfahrer Luca Engstler unterwegs ist, begleitet ihn eine Kamera. „Meine große Leidenschaft ist es Rennen zu fahren, Social Media gehört aber auch dazu“, sagt der 21-Jährige.

Gerade bereitet er sich auf die Tourenwagen-WM vor. Hier geht Engstler für Hyundai an den Start. Oft haben ihn in der Vergangenheit Fragen erreicht wie: „Ist das überhaupt anstrengend?“ Auf TikTok als „luca_engstler“ will er ein Gefühl dafür vermitteln, was zum Motorsport wirklich dazugehört.

Besonders begeistert die Zuschauer eine Übung mit Tennisbällen, die Engstler vor jedem Start absolviert. Sein Trainer hält zwei Bälle in den Händen und lässt diese plötzlich fallen. Innerhalb kürzester Zeit fängt Engstler sie auf, währenddessen balanciert er auf einer Rolle. „Das schult meine Reaktion und gibt mir vor einem Rennen Selbstbewusstsein.“ 1,9 Millionen Menschen haben das Video gesehen.

Engstler selbst nutzt TikTok privat nicht. Wenn er zwischen Training und Rennen Zeit hat, verbringt er diese am liebsten im Allgäu. „Ich bin stolzer Allgäuer und genieße die Ruhe hier.“

