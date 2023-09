Spezialkräfte nehmen 19-Jährigen in Martinszell fest

In Martinszell in Waltenhofen kommt es am Wochenende zu einem Streit. Dieser eskaliert - und ein 28-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt.

28.08.2023 | Stand: 15:34 Uhr

Ein 19-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft im Waltenhofener Ortsteil Martinszell ( Oberallgäu) versucht haben, einen Mitbewohner zu töten. Laut Polizei konnte der Mann schließlich in seinem Elternhaus in Martinszell festgenommen werden.

Gegen Mitternacht fuhr die Polizei wegen einer verletzten Person zu der Gemeinschaftsunterkunft. In einem Zimmer fanden die Beamten dann einen 28-Jährigen mit einer "massiven Wunde" am Unterarm. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und schwebte wegen des hohen Blutverlusts in Lebensgefahr. Nach einer Operation ist der Zustand des 28-Jährigen laut Polizei mittlerweile wieder stabil.

Junger Mann gerät in Martinszell in einen Streit - und sticht zu

Die Polizisten befragten noch in der Nacht die Bewohner und so kam heraus, dass es offenbar zu einem Streit mit einem Besucher der Unterkunft gekommen sei. Dabei habe der Besucher ein Messer gezückt, stach damit auf den 28-Jährigen ein und floh anschließend.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte den Täter aber vorerst nicht ausmachen. Durch weitere Befragungen der Bewohner geriet ein 19-Jähriger aus Martinszell in Tatverdacht. Spezialkräfte nahmen den Mann am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr in seinem Elternhaus widerstandslos fest.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl gegen 19-Jährigen wegen versuchten Tötungsdelikts

Gegen den Tatverdächtigen wurde am Montag ein Haftbefehl erlassen - er befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Das genaue Motiv für den Streit und die Tat sind laut Polizei derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Kempen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.