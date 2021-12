Mietpreisbremse? In Kempten wirkungslos: ein qualifiziertre Mietspiegel fehlt

Die Mietpreisbremse kann nur mit „qualifiziertem Mietspiegel“ funktionieren. Das Thema schiebt die Stadt seit Jahren vor sich her – jetzt muss sie es anpacken.

16.12.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Für Wohnungssuchende in Kempten keine Überraschung: Die Stadt zählt offiziell zu den Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Festgeschrieben ist das in der Mieterschutzverordnung des Freistaats Bayern – in der bisherigen und auch in der neuen, die ab Januar gilt. Dadurch besteht in Kempten eigentlich eine Mietpreisbremse. Was das bringt? Vermutlich vorerst weiter nichts. Davon geht Ingrid Vornberger aus. Die Vize-Vorsitzende des Mietervereins Kempten und Umgebung sagt: „Damit die Mietpreisbremse wirklich funktionieren kann, bräuchte Kempten erst einen qualifizierten Mietspiegel.“