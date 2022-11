So sollen Mieter in Kempten vor heftigen Preiserhöhungen geschützt werden

5000 Kemptener müssen der Stadt Auskunft geben, was sie aktuell für ihre Wohnung zahlen. Die Daten fließen in einen Mietspiegel ein. Was der wirklich bringt.

30.11.2022 | Stand: 08:06 Uhr

Welche Wohnungsmiete ist angemessen? Bei der Antwort auf die Frage soll künftig wieder ein Mietspiegel in Kempten helfen. Er kann dazu beitragen, Mieterinnen und Mieter vor zu heftigen Preiserhöhungen zu schützen, gibt aber auch Eigentümern mehr Klarheit. Es gehe um Transparenz und vielleicht auch weniger Streit, sagt Wirtschaftsreferent Dr. Richard Schießl. Ein Mietspiegel definiert ortsübliche Vergleichsmieten. Die sind wichtig, wenn Erhöhungen anstehen.

