Das kostet eine durchschnittliche Mietwohnung in Kempten

Die Stadt muss einen Mietspiegel erstellen. Ein Institut hat nun die Ergebnisse einer Befragung vorgestellt. Doch was bedeutet das für Vermieter und für Mieter?

19.05.2023 | Stand: 20:06 Uhr

Lange in der Diskussion, immer wieder von der Kemptener SPD angemahnt und mittlerweile für Städte mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gesetzlich vorgeschrieben: Kempten bekommt einen Mietspiegel. Dieser tritt am 1. Juni in Kraft, hat der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig beschlossen.

