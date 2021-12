Paar bekommt wegen Schufa-Eintrag seit neun Jahren keine größere Mietwohnung

Wer Schulden hat, tut sich besonders schwer, eine größere Mietwohnung in Kempten zu finden. Ein betroffenes Paar erzählt und der Mieterverein gibt Tipps.

07.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Schlafen, kochen, essen und wohnen in einem Zimmer. Seit 2012 ist das für ein Kemptener Paar Alltag. Vor bald zehn Jahren zog der 41-Jährige zu seiner Lebensgefährtin in ihre 33-Quadratmeter-Wohnung im Osten der Stadt. Zu klein, nicht in Schuss, sie wollen dort raus – und versuchen das nach eigenen Angaben schon seit neun Jahren erfolglos. Denn der Wohnungsmarkt in Kempten und Umgebung ist angespannt, sagt der 41-Jährige, der aus Mitteldeutschland kommt. Er denkt: Eine Wohnung bekämen nur die, die einen makellosen Lebenslauf vorweisen können.