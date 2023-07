Millionen für Privatschüler: Minister Piazolo überbringt gute Nachrichten beim Besuch in Kempten

Die Maria-Ward-Schule klagte über zu wenig finanzielle Unterstützung vom Freistaat. Nun gibt es tatsächlich mehr Geld für Privatschulen: 77 Millionen Euro.

19.07.2023 | Stand: 21:54 Uhr

77 Millionen Euro – das ist der Betrag, der heuer den Privatschulen in Bayern zusätzlich zur Verfügung stehen soll. Noch vor der Sommerpause wolle der Landtag das Paket auf den Weg bringen, sagte Landtagsvizepräsident Alexander Hold bei einem Besuch der Maria-Ward-Mädchenrealschule in Kempten. Begleitet wurde er von Kultusminister Michael Piazolo. Schon seit Jahren würden die Privatschulen mehr finanzielle Unterstützung vom Freistaat fordern, sagt August Braun, Leiter der Montessori-Schule in Kempten. Zuletzt fand eine Kundgebung von Schülern, Lehrkräften und Eltern in München statt – darunter Schülerinnen der Maria-Ward-Schule.

