Hier im Allgäu gibt es bald einen Bauernhof-Kindergarten

Auf den Bruderhöfen der Familie Graf entsteht ein Bauernhof-Kindergarten. Der Alltag mit Tieren soll einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur fördern.

25.09.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Hühnerstall ausmisten, Hochbeet gießen, Hasen füttern – all diese Dinge werden für 20 Kinder in Kimratshofen bald zum Alltag gehören. Denn im Frühling eröffnet auf den Bruderhöfen der Familie Graf ein Bauernhof-Kindergarten. Der Träger Kita Natura betreibt 25 solcher Einrichtungen in vier Bundesländern. In Bayern ist es für die eingetragene Genossenschaft mit Sitz in Schleswig-Holstein das erste Projekt. 44 interessierte Eltern gibt es bisher. Im Frühling soll es losgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.