Bauvorhaben hat Auswirkungen auf das ganze Quartier beim Cambomare. Der Verkehr wird grundlegend neu geordnet. Das hat gravierende Auswirkungen auf das Parken.

28.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Unter Zeitdruck steht der geplante Bau der zehnten Grundschule. Ab September 2024 sollen am Aybühlweg mehr als 300 Kinder unterrichtet werden. In einem beschleunigten Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans hat nun der Stadtrat einen Vorentwurf der Verwaltung gebilligt. Zündstoff liegt in der Ausstattung des Areals mit Parkplätzen. Und den zugehörigen Gebühren.